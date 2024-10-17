В подмосковном ТЦ вспыхнул пожар

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В подмосковном городе Королев вспыхнул пожар в одном из торговых центров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя в экстренных службах.
Сообщается, что на место происшествия уже направлены дежурные подразделения пожарных. Информация о пострадавших и причинах возгорания пока не уточняется.
Ранее стало известно, что на автозаправочной станции в Грозном прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Отмечается, что причиной возгорания стал взрыв цистерны с газом.
До этого сообщалось, что ребёнок и четверо взрослых оказались заблокированы в горящем здании Очаковских бань в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Поступила информация о возгорании в торговом центре в Королеве», — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что на автозаправочной станции в Грозном прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Отмечается, что причиной возгорания стал взрыв цистерны с газом.
До этого сообщалось, что ребёнок и четверо взрослых оказались заблокированы в горящем здании Очаковских бань в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова