Видео: пресс-служба Росгвардии МО
Подмосковные росгаврдейцы помогли потерявшейся пенсионерке вернуться домой
«За помощью к росгвардейцам обратились местные жители. Они рассказали, что по району ходит заблудившаяся пожилая женщина. Росгвардейцы нашли её и поняли, что женщина не понимает, где она. Общение затруднялось из-за плохого слуха пенсионерки», — говорится в сообщении.Чтобы получить информацию, росгвардейцы начали писать свои вопросы на бумаге. В результате удалось выяснить, что женщина живёт в Воскресенске.
Пенсионерку отвезли в отделение полиции, где её уже ждали родные. Оказалось, что пожилая женщина заблудилась на прогулке уехала на общественном транспорте в противоположную от дома сторону.
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