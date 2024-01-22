Подмосковные росгвардейцы изъяли 40 единиц нелегального оружия

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40 единиц оружия изъяли из незаконного оборота сотрудники вневедомственной охраны Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Росгвардии Подмосковья.
«Сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений провели за неделю более 300 проверок обеспечения сохранности оружия. Из нелегального оборота изъято 40 единиц. Составлено 105 протоколов по факту нарушения законов об обороте оружия и аннулировано 24 разрешения», — уточняется в сообщении.
Кроме того, за прошедшую неделю росгвардейцы более 2,5 тыс. раз выезжали по тревоге на находящиеся под охраной объекты и не допустили там ни одной кражи. Сотрудники вневедомственной охраны таже задержали по подозрению в совершении административных нарушений и преступлений более 700 человек.
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