Подмосковные росгвардейцы ликвидировали в СНТ под Шаховской нарколабораторию

Фото: ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области вместе с коллегами из МВД задержали в Шаховской подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного силового ведомства.
«38-летний злоумышленник организовал лабораторию по производству мефедрона в собственном доме в СНТ городского округа Шаховская. Силовики провели совместные оперативно-розыскных мероприятия и задержали злоумышленника на месте преступления», – говорится в сообщении.Как подчеркнули в Росгвардии, правоохранители изъяли у мужчины неизвестный порошок, канистры с химическими жидкостями, оборудование для производства наркотиков и другие вещественные доказательства.
Возбуждено уголовное дело, идут следственные действия.
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