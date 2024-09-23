В крови разгромившего могилу Маслякова парня не обнаружено никаких препаратов

Фото: istockphoto/Andrey Ivanov
В крови 19-летнего парня, разгромившего могилу легенды КВН Александра Маслякова, не обнаружено никаких запрещённых веществ. При этом поведение его во время акта вандализма было довольно странным.
По предварительным данным, могила Маслякова — не первое захоронение известного человека, которое громил молодой человек, передаёт телеграм-канал Baza. В настоящее время правоохранители проверяют эту информацию.
На Кирилла уже давно жаловались его одногруппники. По их словам, у него нередко случались срывы и вспышки агрессии в колледже. Многие его побаивались из-за такого поведения. Студенты обращались по этому поводу к руководству учебного заведения, но никаких мер не предпринималось.
Сейчас Кирилл госпитализирован в психиатрическую клинику, где ему проведут подробное обследование. Возбуждено дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
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На Кирилла уже давно жаловались его одногруппники. По их словам, у него нередко случались срывы и вспышки агрессии в колледже. Многие его побаивались из-за такого поведения. Студенты обращались по этому поводу к руководству учебного заведения, но никаких мер не предпринималось.
Сейчас Кирилл госпитализирован в психиатрическую клинику, где ему проведут подробное обследование. Возбуждено дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
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Александр Бойцов