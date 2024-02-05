Подмосковные росгвардейцы оказали первую помощь мужчине с ножевым ранением

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
В Московской области сотрудники Росгвардии оказали первую помощь мужчине с ножевым ранением. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
В Наро-Фоминске охранник частного дома получил ножевое ранение, кровотечение от которое постарались остановить сотрудники Росгвардии.
Ночью росгвардейцам поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом загородном доме. На месте срабатывания сигнализации сотрудники обнаружили раненного мужчину, которому незамедлительно оказали помощь, наложив тугую повязку и сообщили о случившемся в медицинскую службу.
Стоит отметить,что в настоящий момент подозреваемые в преступлении задержаны.
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Ночью росгвардейцам поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом загородном доме. На месте срабатывания сигнализации сотрудники обнаружили раненного мужчину, которому незамедлительно оказали помощь, наложив тугую повязку и сообщили о случившемся в медицинскую службу.
«В ходе выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что пострадавший охранник частного дома, неоднократно предпринимал попытки утихомирить нетрезвых арендаторов, которые громко и нецензурно выражались, нарушая общественный порядок. В результате возникшего конфликта, посетители загородного дома нанесли несколько ножевых ранений пострадавшему и скрылись с места происшествия»,, — поделились в ведомстве.
Стоит отметить,что в настоящий момент подозреваемые в преступлении задержаны.
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Мира Полтева