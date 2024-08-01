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Подмосковные росгвардейцы поймали на улице подозреваемого в убийстве

01 августа 2024, 11:38
Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

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Мужчину, объявленного в розыск по подозрению в убийстве, задержали в Воскресенске сотрудники местного отдела вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Росгвардейцы следовали по маршруту патрулирования и обратили внимание на мужчину, похожего по приметам на человека из полученной розыскной ориентировки, подозреваемого в убийстве знакомого», — говорится в сообщении.
Росгаврдейцы задержали мужчину и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.



В ведомстве также сообщили, что, по данным следствия, подозреваемый — 43-летний местный житель — поругался со знакомым, в пылу ссоры нанёс ему множественные повреждения и скрылся. Потерпевший скончался на месте. Розыски подозреваемого заняли два дня.

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#воскресенск
#росгвардия
#убийство
#криминал
#полиция
Режим ЧС ввели в Нижнем Тагиле после обрушения подъездов пятиэтажки из-за взрыва
01 августа 2024, 12:02

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Режим ЧС ввели в Нижнем Тагиле после обрушения подъездов пятиэтажки из-за взрыва. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
Взрыв в пятиэтажке прогремел утром в четверг, 1 августа. Последнее техобслуживание здания осуществлялось 24 июня. Количество пострадавших увеличилось до семи. На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели просят у очевидцев тишины, чтобы слышать голоса людей.

Ранее сообщалось, что двух младенцев и мужчину достали из-под завалов жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Спасатели подтвердили, что причина взрыва — газ.

До этого в Стерлитамаке прогремел мощный взрыв после утечки бытового газа, одному мужчине оторвало руку. Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров.

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#вещи
#газ
#взрыв
#происшествия
#люди
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Люди слышат крики: Под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле остаётся ребёнок
Mash: Под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле остаётся ребёнок
01 августа 2024, 11:40

Фото: istockphoto/undefined undefined

Под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле остаётся ребёнок. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в пятиэтажке взорвался газ. В больницу увезли шесть человек, которых уже спасли. Сейчас под завалами остаются девять человек. На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели просят у очевидцев тишины, чтобы слышать голоса людей.

Сообщается, что взрыв случился в квартире, которая прилегает к стене 1 и 2 подъезда. Последнее техобслуживание здания осуществлялось 24 июня.

До этого в Стерлитамаке прогремел мощный взрыв после утечки бытового газа, одному мужчине оторвало руку. Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров.

Двух младенцев и мужчину достали из-под завалов жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

«Из-под завалов слышны крики»: В Нижнем Тагиле в жилом доме произошёл взрыв
#спасатели
#квартиры
#вещи
#газ
#взрыв
#человек
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Двух младенцев и мужчину достали из-под завалов жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле — видео
Mash: двух младенцев и мужчину достали из-под завалов нижнетагильской пятиэтажки
01 августа 2024, 11:28

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Двух младенцев и мужчину достали из-под завалов жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле в пятиэтажке взорвался газ, пять человек пострадали. Обрушился подъезд с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться люди. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.


Спасатели подтвердили, что причина взрыва — газ. На видео видно обрушенный подъезд и двор из соседней квартиры.

В Стерлитамаке взрыв бытового газа разнёс четыре квартиры, есть пострадавшие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спасатели
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#газ
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#люди
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Стало известно число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
При взрыве газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле пострадали пять человек
01 августа 2024, 11:15

Фото: istockphoto/lusia599

В Нижнем Тагиле в пятиэтажке взорвался газ, пять человек пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Сообщается, что обрушился один из подъездов. Около 15 квартир оказались разрушены. По предварительным данным, никто из находившихся в доме людей покинуть свои квартиры не успел. Под завалами могут находиться люди.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Других сведений о произошедшем инциденте нет.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке прогремел мощный взрыв после утечки бытового газа, одному мужчине оторвало руку. Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров.

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«Из-под завалов слышны крики»: В Нижнем Тагиле в жилом доме произошёл взрыв
В Нижнем Тагиле после взрыва газа рухнул подъезд дома
01 августа 2024, 11:11

Фото: istockphoto / Leonid Ikan

В жилом пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле Свердловской области произошёл взрыв газового баллона, сообщили в РИА Новости.
В результате взрыва обрушился подъезд с пятого по первый этаж.

По предварительным данным, пострадали пять человек. Около 15 квартир оказались разрушены.

«Под завалами могут находиться люди», — сообщили в издании.

На месте происшествия работают спасатели. Позже в доме произошло повторное частичное обрушение.

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Учительница физкультуры 13 лет насиловала учеников-спортсменов

Арестован топ-менеджер компании, которую курировал Иванов

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#спасатели
#подъезд
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Учительница физкультуры 13 лет насиловала учеников-спортсменов
В США учительница 13 лет насиловала школьников-спортсменов
01 августа 2024, 09:55

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

В Соединенных Штатах Америки бывшая учительница физкультуры из штата Огайо годами насиловала учеников-спортсменов. Об этом информирует WSAZ-TV.
Сообщается, что Мичал Пейдж Хак больше 20 лет проработала в школах округа Галлия. Следствие выяснило, что она с 2003 по 2016 год систематически занималась сексом со школьниками, которые состояли в команде по борьбе.

В момент совершения преступления одному из пострадавших было 13 лет, другому — 15, а двум другим — по 17, все они тренировались в секции её бывшего мужа. Шериф рекомендовал судье приговорить бывшую учительницу к 10 годам тюрьмы. По словам прокурора Марка Уивера, взрослые, которые занимаются сексом с детьми, — это зло, извращение и тяжелое преступление.

Ранее учительница совратила и трижды изнасиловала школьника. Сообщается, что в системе образования округа Рэндольф она работала с 2018 года. В среднюю школу города Рэндлма женщина устроилась в 2023 году. Сейчас она находится в тюрьме, суд назначил ей залог в 6,3 миллиона рублей.

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#преступление
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Арестован топ-менеджер компании, которую курировал Иванов
РБК: Бывшего топ-менеджера Военно-строительной компании Сухова арестовали
01 августа 2024, 09:21

Фото: istock / artisteer

Суд арестовал бывшего начальника филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергея Сухова, работу которой курировал арестованный экс-замминистра обороны Тимур Иванов. Об этом информирует РБК.
В конце июля в отношении Сухова военные следователи возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

По информации РБК, по делу проходят еще несколько сотрудников частных фирм, которые были аффилированы с Военно-строительной компанией и выполняли для нее работы в рамках госконтракта. По предварительным данным, ущерб от действий превышает 200 миллионов рублей.

Ранее экс-замглавы МО Тимур Иванов назвал получение взятки «гражданско-правовыми отношениями». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Подмосковье задержали приезжего из Брянска с крупной партий наркотиков
01 августа 2024, 09:15

Фото: iStock/YakobchukOlena

Ранее судимого 34-летнего жителя Брянской области задержали в Видновском лесопарке по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сотрудники патрульно-постовой службы заметили в Видновском лесопарке отечественный автомобиль. При проверке документов водитель сильно нервничал, а потом сам рассказал, что в машине находятся наркотики. На заднем сиденье полицейские нашли пакет с 19 свёртками, обмотанными изолентой. Общий вес содержимого свёртков составил два килограмма. Водителя задержали», — говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что в свёртках находится наркотик мефедрон. Задержанный рассказал, что наркотики он забрал из тайника в Нижегородской области по координатам, сообщённым ему куратором. Предполагалось распространить эти наркотики на территории Московской области через тайники-закладки.

В настоящее время следствие продолжается.

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#криминал
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Суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела «Военторга» о хищении у МО РФ
01 августа 2024, 04:58

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела «Военторга» о хищении особо крупной суммы у Минобороны России при исполнении госконтрактов. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
«Столичный суд накануне удовлетворил ряд ходатайств о наложении ареста на имущество фигурантов дела», — приводят в агентстве слова информированного собеседника.
По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники «Военторга» с соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае и Псковской области вступили в преступный сговор. Они заключили государственные контракты на поставку «Армейских несессеров» на сумму 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, отметили в МВД.

Отмечалось, что с декабря 2019 по декабрь 2022 года соучастники приобретали продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был 41-летний предприниматель из Северной Осетии.

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#суд
#мвд
#арест
#имущество
#предприниматель
#сотрудники
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