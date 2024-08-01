Подмосковные росгвардейцы поймали на улице подозреваемого в убийстве

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
Мужчину, объявленного в розыск по подозрению в убийстве, задержали в Воскресенске сотрудники местного отдела вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Росгвардейцы следовали по маршруту патрулирования и обратили внимание на мужчину, похожего по приметам на человека из полученной розыскной ориентировки, подозреваемого в убийстве знакомого», — говорится в сообщении.Росгаврдейцы задержали мужчину и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
В ведомстве также сообщили, что, по данным следствия, подозреваемый — 43-летний местный житель — поругался со знакомым, в пылу ссоры нанёс ему множественные повреждения и скрылся. Потерпевший скончался на месте. Розыски подозреваемого заняли два дня.
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