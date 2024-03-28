Подмосковные росгвардейцы задержали укравшего смартфон рецидивиста

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
В Воскресенске сотрудники подмосковной Росгвардии задержали жителя города Озёры, укравшего мобильный телефон. Об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства.
«Во время патрулирования улиц росгвардейцы обратили внимание на мужчину, схожего по приметам из ранее переданной ориентировки. Как выяснилось, несколько часов назад, находясь в гостях у знакомой, разыскиваемый украл у хозяйки квартиры сотовый телефон. Обнаружив пропажу, женщина позвонила правоохранителям», – уточнили в пресс-службе.Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. Оказалось, что 33-летний гражданин не раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, а также за угон автомобиля.
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