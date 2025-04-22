Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Подмосковные росгвардейцы задержали незаконно проникнувшего в мебельный центр мужчину

Подмосковные росгвардейцы задержали незаконно проникнувшего в мебельный центр мужчину

В Пушкино росгвардейцы задержали проникнувшего в мебельный центр мужчину

Видео: ГУ Росгвардии по Московской области

Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном проникновении на территорию охраняемого мебельного центра. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Отмечается, что сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны управления задержали мужчину, незаконно проникнувшего на территорию закрытого мебельного магазина. Ночью правоохранители получили сообщение о срабатывании сигнала «Тревога» в охраняемом торговом центре в районе Красноармейского шоссе.

К оперативно прибывшим на место росгвардейцам обратилась сотрудник службы безопасности, которая находилась на суточной смене. Женщина сообщила, что несколько минут назад в магазин проник неизвестный, отжав раздвижные двери. Нарушитель бесцельно бродил по залу и не реагировал на требования охранницы покинуть здание. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он не смог внятно объяснить причину проникновения на закрытую территорию.

Сотрудники Росгвардии оперативно задержали злоумышленника и передали его сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Выяснилось, что задержанным оказался 31-летний житель Владимирской области, неоднократно привлекаемый к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических веществ, кражу и грабёж.

Читайте также:

В Москве росгвардейцы задержали мужчину за хулиганство в ресторане

В Балашихе вор попытался угнать велосипед из торгового зала супермаркета

В Москве школьник поджёг дверь полицейского участка по заданию украинских мошенников
#магазин
#шоссе
#здание
#мужчина
#сотрудники
#тревога
#росгвардия
#подмосковье
#пушкино
На трассе М-11 полыхают фуры и легковой автомобиль — видео
Baza: на трассе М-11 столкнулись два грузовика и легковое авто, произошёл пожар
22 апреля 2025, 11:47

Фото: iStock/Aleksei Andreev

На трассе М-11 «Нева» произошло ДТП: столкнулись два грузовика и легковое авто. Как сообщает телеграм-канал Baza, у одного из водителей случился эпилептический приступ.
Авария произошла в районе 194 километра в Тверской области. Движение в сторону столицы перекрыто, на трассе пожар. По предварительной информации, пострадали два человека.



Ранее в Москве, недалеко от здания РАН, водитель автомобиля Toyota сбил двух пешеходов.

Читайте также:

Сына настоятеля московского храма госпитализировали из-за отравления психотропами

Повинуясь собственному сновидению: мужчина убил жену, заподозрив её в измене во сне

Подмосковные росгвардейцы задержали незаконно проникнувшего в мебельный центр мужчину
#движение
#пожар
#водитель
#мужчина
#авария
#дтп
#трасса
#трасса м11
#тверская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сына настоятеля московского храма госпитализировали из-за отравления психотропами
Baza: сын настоятеля московского храма в больнице из-за отравления психотропами
22 апреля 2025, 11:34

Фото: iStock/William DondyK

В Москве сын настоятеля храма отравился психотропными препаратами, его госпитализировали, пишет телеграм-канал Baza.
Известно, что отец 14-летнего подростка является настоятелем храма в посёлке Воскресенское. Мальчик живёт в хороших условиях, нормально учится и не имеет проблем с поведением, поэтому его родные сильно удивились, когда он не пришёл домой после школы накануне Пасхи.

Родители начали искать сына, около 11 часов вечера им позвонила знакомая и рассказала, что нашла их ребёнка на улице.

На мальчике были только шорты, футболка и обувь исчезли. О том, что приключилось, рассказать подросток не смог. Предварительный диагноз — отравление психотропными веществами – объявили медики.

Читайте также:

Повинуясь собственному сновидению: мужчина убил жену, заподозрив её в измене во сне

Подмосковные росгвардейцы задержали незаконно проникнувшего в мебельный центр мужчину

В Уфе задержали подростков, пытавшихся украсть скульптуру многодетной матери
#подросток
#отравление
#школы
#родители
#отец
#мужчина
#диагноз
#медики
#мальчик
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Повинуясь собственному сновидению: мужчина убил жену, заподозрив её в измене во сне
В Узбекистане мужчина во сне заподозрил жену в измене и изрезал ее ножом
22 апреля 2025, 10:59

Фото: iStock/tiero

В Ферганской области Узбекистана произошла ужасная трагедия. 36-летний житель Маргилана совершил непоправимое, став жертвой собственных страхов и кошмаров. В ту злополучную ночь, когда часы пробили четыре, он проснулся в панике от ужасающего сновидения: его жена изменяла ему с другим мужчиной. Об этом пишет «‎Redovka 67».
Поглощенный яростью и ревностью, мужчина схватил нож, который лежал под подушкой, и в состоянии аффекта нанёс своей беззащитной супруге 13 смертельных ударов. Вскоре после этого, осознав, что произошло, он вызвал скорую помощь. Но было уже слишком поздно — 34-летняя мать троих детей скончалась от полученных ранений.

На суде выяснилось, что это не первый случай ревности в их семье. Соседи неоднократно слышали ссоры между супругами, но никто не мог предположить, что конфликты могут привести к такой трагической развязке. Взрыв эмоций и неумение контролировать свои чувства стали фатальными для семьи.

Маргиланский городской суд вынес суровый приговор: 16 лет колонии по статье за умышленное убийство.

Читайте также:

В Уфе задержали подростков, пытавшихся украсть скульптуру многодетной матери

Умер Зураб Церетели — выдающийся скульптор и художник-монументалист

Квартира загорелась в красногорском ЖК — видео
#приговор
#убийство
#нож
#мать
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Уфе задержали подростков, пытавшихся украсть скульптуру многодетной матери
22 апреля 2025, 10:21

Фото: iStock/Dzurag

Сегодня ночью полицейские задержали четверых подростков, которые повредили фигуру женщины из скульптурной композиции, посвященной многодетной семье. Инцидент произошел на проспекте Октября. Об этом пишет РИА Новости.
По информации пресс-службы МВД по Башкирии, молодые люди, среди которых три девушки и один юноша, попытались унести одну из статуй арт-объекта. Полицейские заметили их подозрительное поведение и вмешались. В ходе проверки выяснилось, что подростки 2006 и 2009 годов рождения сломали фигуру и пытались скрыть ее.

Напомним, что это не первый случай вандализма в отношении данной скульптуры. В феврале текущего года нетрезвый мужчина похитил фигуру мальчика, объяснив свои действия тем, что памятник стоял криво. Впоследствии скульптурная композиция была восстановлена.

Все задержанные подростки были доставлены в отдел полиции, где с ними проводятся профилактические беседы. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Читайте также:

Умер Зураб Церетели — выдающийся скульптор и художник-монументалист

В Москве пенсионерка отдала мошенникам порядка 10 миллионов рублей

Учительница изнасиловала школьника в Турции и избежала наказания из-за депрессии
#проверка
#мвд
#проверки
#памятник
#подростки
#полицейские
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер Зураб Церетели — выдающийся скульптор и художник-монументалист
Скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни
22 апреля 2025, 09:11

Фото: iStock/jorgeantonio

Знаменитый мастер скульптуры и живописи, президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели скончался в возрасте 92 лет. По словам близких, художник покинул этот мир примерно в два часа ночи. Об этом пишет РИА Новости.
Родился будущий академик 4 января 1934 года в городе Тбилиси (Грузия). Своё образование получил в престижной Тбилисской государственной академии художеств, окончив её в 1958 году живописцем-монументалистом. После завершения учёбы работал художником-архитектором в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии.

Его творчество стало ярким символом эпохи, получив признание не только в России, но и далеко за пределами страны. Работы мастера украшают многие города мира — от Москвы до Нью-Йорка, демонстрируя масштабность таланта и творческого наследия великого творца.

Ушел человек эпохального масштаба, чьё имя навсегда останется связано с историей искусства нашей страны.

Читайте также:

В Москве подросток попал в реанимацию после избиения в школе

Квартира загорелась в красногорском ЖК — видео

Умер папа римский Франциск
#грузия
#страны
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате