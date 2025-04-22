Подмосковные росгвардейцы задержали незаконно проникнувшего в мебельный центр мужчину

Видео: ГУ Росгвардии по Московской области
Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном проникновении на территорию охраняемого мебельного центра. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Отмечается, что сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны управления задержали мужчину, незаконно проникнувшего на территорию закрытого мебельного магазина. Ночью правоохранители получили сообщение о срабатывании сигнала «Тревога» в охраняемом торговом центре в районе Красноармейского шоссе.
К оперативно прибывшим на место росгвардейцам обратилась сотрудник службы безопасности, которая находилась на суточной смене. Женщина сообщила, что несколько минут назад в магазин проник неизвестный, отжав раздвижные двери. Нарушитель бесцельно бродил по залу и не реагировал на требования охранницы покинуть здание. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он не смог внятно объяснить причину проникновения на закрытую территорию.
Сотрудники Росгвардии оперативно задержали злоумышленника и передали его сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.
Выяснилось, что задержанным оказался 31-летний житель Владимирской области, неоднократно привлекаемый к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических веществ, кражу и грабёж.
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К оперативно прибывшим на место росгвардейцам обратилась сотрудник службы безопасности, которая находилась на суточной смене. Женщина сообщила, что несколько минут назад в магазин проник неизвестный, отжав раздвижные двери. Нарушитель бесцельно бродил по залу и не реагировал на требования охранницы покинуть здание. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он не смог внятно объяснить причину проникновения на закрытую территорию.
Сотрудники Росгвардии оперативно задержали злоумышленника и передали его сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.
Выяснилось, что задержанным оказался 31-летний житель Владимирской области, неоднократно привлекаемый к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических веществ, кражу и грабёж.
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Анастасия Чинкова