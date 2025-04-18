В Москве школьник поджёг дверь полицейского участка по заданию украинских мошенников

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В Москве 13-летний школьник поджёг дверь полицейского участка по заданию украинских мошенников. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Подросток подошёл к пункту полиции на улице Михайлова и бросил в него бутылку с зажигательной смесью. Перед этим он с кем-то говорил по телефону.
Школьника сразу задержали. Возгорание оперативно ликвидировали.
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Анастасия Чубина