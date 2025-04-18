В Москве росгвардейцы задержали мужчину за хулиганство в ресторане

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
В Центральном административном округе Москвы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии задержали мужчину, который приставал к девушке. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Столичные росгвардейцы получили сигнал «Тревога» из заведения на улице Новый Арбат. Администратор ресторана рассказал о неадекватном поведении одного из гостей. Пьяный мужчина настойчиво делал официантке непристойные предложения и игнорировал замечания.
Сотрудники Росгвардии задержали 47-летнего уроженца Челябинской области. Хулигана доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее столичные росгвардейцы задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в незаконном распространении наркотических веществ. Им оказался 27-летний уроженец Челябинской области. Мужчина заметно нервничал во время общения с сотрудниками Росгвардии и даже попытался сбежать, выбросив свёртки с неизвестным веществом.
Читайте также:
Росгвардейцы задержали подозреваемого в крупном сбыте наркотиков в Пушкино
В Пушкино росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков
Росгвардейцы помогли потушить пожар на севере Москвы — видео
Сотрудники Росгвардии задержали 47-летнего уроженца Челябинской области. Хулигана доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее столичные росгвардейцы задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в незаконном распространении наркотических веществ. Им оказался 27-летний уроженец Челябинской области. Мужчина заметно нервничал во время общения с сотрудниками Росгвардии и даже попытался сбежать, выбросив свёртки с неизвестным веществом.
Читайте также:
Росгвардейцы задержали подозреваемого в крупном сбыте наркотиков в Пушкино
В Пушкино росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков
Росгвардейцы помогли потушить пожар на севере Москвы — видео
Ольга Енгалычева