В Подольске самосвал врезался в легковушку, пострадала водитель и трое детей

Фото: пресс-служба прокуратуры МО
ДТП с участием самосвала и легкового автомобиля произошло в четверг, 5 сентября, около 8 утра на 195-м километре трассы А-107 на территории Подольского городского округа, в аварии пострадали четыре человека. Расследование происшествия взяла под контроль Подольская прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«Предварительно установлено, что водитель самосвала совершил попутное столкновение с легковой машиной, ожидавшей возможности совершить поворот. В результате ДТП пострадала женщина, управлявшая легковым автомобилем, и трое её несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.Пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
Прокуратура округа контролирует установление обстоятельств аварии. Ход доследственной проверки и принятие процессуального решения по её итогам.
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