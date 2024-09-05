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В Подольске самосвал врезался в легковушку, пострадала водитель и трое детей

05 сентября 2024, 11:31
Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

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ДТП с участием самосвала и легкового автомобиля произошло в четверг, 5 сентября, около 8 утра на 195-м километре трассы А-107 на территории Подольского городского округа, в аварии пострадали четыре человека. Расследование происшествия взяла под контроль Подольская прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«Предварительно установлено, что водитель самосвала совершил попутное столкновение с легковой машиной, ожидавшей возможности совершить поворот. В результате ДТП пострадала женщина, управлявшая легковым автомобилем, и трое её несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести.



Прокуратура округа контролирует установление обстоятельств аварии. Ход доследственной проверки и принятие процессуального решения по её итогам.

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#подольск
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#авария
#прокуратура
#дети
Подмосковные росгвардейцы задержали по горячим следам угонщика электровелосипеда
05 сентября 2024, 12:01

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Мужчину, укравшего велосипед с электрическим приводом, сумели задержать по горячим следам сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Хозяин электровелосипеда припарковал его во дворе дома. Заметив пропажу, он сообщил о краже в полицию. Эту информацию передали росгвардейцам, находившимся на маршруте патрулирования. Через несколько минут после сообщения патруль заметил мужчину, который ехал на велосипеде, совпадающим по описанию с похищенным», — говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии остановили велосипед, задержали злоумышленника и доставили его в полицию. Задержанным оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за распространение наркотиков. По факту кражи велосипеда проводится проверка.

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#кража
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#велосипед
#криминал
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Около генконсульства Израиля в Мюнхене прозвучали выстрелы
05 сентября 2024, 11:19

Фото: iStock/picturesd

В районе здания генконсульства Израиля в Мюнхене прозвучали выстрелы. Об этом пишет издание Focus.
В четверг утром, в день годовщины теракта на Мюнхенской олимпиаде, у здания Генерального консульства Израиля в Мюнхене прогремела серия выстрелов. После этого, как пишет газета Süddeutsche Zeitung, были слышны крики «Бегите! Бегите!».

В настоящее время отсутствует информация о погибших и пострадавших.

Напомним, что 5 сентября – годовщина теракта, произошедшего в 197 году в ходе проведения Олимпийских игр в Мюнхене. В этот день боевики открыли огонь по членам сборной Израиля. В результате погибли 11 человек.

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Трое студентов выпали из окна во время прохождения квеста
Трое студентов выпали из окна во время прохождения квеста в Стерлитамаке
05 сентября 2024, 10:57

Фото: iStock/maxim4e4ek

Трое российских студентов выпали из окна во время прохождения квеста «Фобия», пишет Telegram-канал Mash Batash.
Отмечается, что инцидент произошёл в городе Стерлитамак в Башкирии. Молодые люди отправились на квест. По сюжету один из актёров прижал парней к окну электрошокером, однако рама не выдержала и студенты выпали.

Их оперативно госпитализировали. Медики диагностировали у них сотрясение мозга, у двоих также обнаружились переломы и ушибы.

По данным канала, комнату, в которой произошёл инцидент, закрыли. Остальные же помещения квеста продолжают работать в штатном режиме.

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#госпитализация
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Жителя Талдома поймали на краже лыжных ботинок и электропилы
05 сентября 2024, 10:20

Фото: iStock/maxim4e4ek

Ранее судимого за кражу 31-летнего жителя Талдомского округа задержали по подозрению в похищении вещей из чужого гаража, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Преступление произошло в посёлке Вербилки Талдомского округа. Следствие установило, что злоумышленник перелез через забор на территорию одного из участков, забрался в незапертый гараж и украл оттуда две пары горнолыжных ботинок, лыжи, четыре велосипеда, электропилу и снегоуборочную машину», — говорится в сообщении.
Отмечается, что преступник несколько раз возвращался в гараж, что забрать понравившееся ему вещи. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали, похищенное имущество было найдено в ходе обыска у него дома.

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#криминал
#мвд московской области
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Скрытые камеры и секс-игрушки: школьный водитель совратил ученицу в Санкт-Петербурге
05 сентября 2024, 10:16

Фото: iStock/vadimguzhva

Сотрудника элитного учебного заведения в Санкт Петербурге, работающего водителем и фотографом, задержали по подозрению в совершении насильственных действий в отношении 15-летней ученицы. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
В рабочем кабинете школьного водителя обнаружили скрытые видеокамеры, а в квартире – интимные игрушки.

Следственные органы утверждают, что инцидент произошёл непосредственно в учебном заведении, предположительно, в конце предыдущего учебного года.

В отношении 57-летнего Сергея возбуждено уголовное дело по статье, касающейся сексуальных насильственных действий с участием несовершеннолетних. В настоящее время Сергей находится в изоляторе.

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Стало известно, что успел сделать Павел Дуров перед задержанием
TF1 узнал, что перед задержанием Дуров успел зайти в VIP-зал аэропорта
05 сентября 2024, 06:57

Фото: соцсети П. Дурова

Бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров перед задержанием в парижском аэропорту Ле-Бурже успел забрать свой багаж и попасть в VIP-зал. Об этом информирует TF1.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Основателю Telegram были предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.

Павел Дуров, его помощница и телохранитель сели в VIP-лаунже во время проверки документов. В этот момент к ним подошли полицейские и попросили подняться на верхний этаж. Позже они сообщили предпринимателю, что он задержан. По словам источника, бизнесмен «не мог в это поверить».

Ранее в госдуме предупредили уехавших из Российской Федерации об опасности повторения судьбы Дурова. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет отметил, что задержание Павла Дурова показывает избирательность «палочной демократии на Западе».

До этого стало известно, что Дуров был отпущен из-под стражи по решению суда с обязательством внести залог в размере €5 млн. Бизнесмен должен дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там.

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#telegram
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В небе над Гомелем появился огромный огненный шар
Shot: Очевидцы сняли на видео огненный шар в небе над Гомелем
05 сентября 2024, 06:33

Фото: istock/undefined undefined

Местные жители в Гомеле, Беларусь, зафиксировали на видео неизвестный светящийся объект, который появился ночью в небе. Кадры с огненным шаром публикует Shot.
Один из очевидцев рассказал, что перед появлением объекта был слышен взрыв. По данным авторов Telegram-канала, взрывы прозвучали около двух часов ночи по московскому времени, и их было два.

Официальной информации о возможных разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что жители белорусского Гомеля сообщили о ночных взрывах в небе над городом. В беседе с SHOT они рассказали, что сегодня ночью наблюдали огненный предмет, который взорвался в воздухе. По свидетельствам очевидцев, около 40 минут назад они услышали два громких звука, похожих на взрывы. Затем в небе появился полыхающий объект, который упал за черту населенного пункта. Официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало.

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#взрывы
#жители
#происшествия
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Новороссийск атаковали украинские безэкипажные катеры
Глава Новороссийска Кравченко: город атакован безэкипажными катерами ВСУ
05 сентября 2024, 04:13

Фото: istock/Alexander Denisenko

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что город подвергся атаке со стороны украинских безэкипажных катеров. В своем сообщении в Telegram он сообщил, что в настоящее время проводится отражение атаки.
Ранее в регионе был объявлен предупредительный сигнал «Внимание всем!».

Мэр города призвал жителей первой береговой линии укрыться в безопасных местах и избегать нахождения на открытых пространствах. Он также напомнил о
правилах информационной безопасности, призвав не снимать и не публиковать в социальных сетях фотографии и видеоролики, а также не разглашать информацию о деятельности специальных и оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области во время атаки ВСУ при помощи FPV-дрона на село Богун-Городок тяжело пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавшего увезли на попутке, в больнице ему диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения рук и ног.

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Жители белорусского Гомеля сообщили о ночных взрывах
SHOT: в белорусском Гомеле сообщают о взрывах над городом
05 сентября 2024, 03:59

Фото: Минобороны РФ

Жители белорусского Гомеля сообщили о ночных взрывах в небе над городом. В беседе с SHOT они рассказали, что сегодня ночью наблюдали огненный предмет, который взорвался в воздухе.
По свидетельствам очевидцев, около 40 минут назад они услышали два громких звука, похожих на взрывы. Затем в небе появился полыхающий объект, который упал за черту населенного пункта. Официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало.

Ранее, 10 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении украинских дронов над территорией страны. Министерство обороны Белоруссии показало обломки сбитых дронов, заявив, что Киев пытается втянуть Минск в конфликт. Для предотвращения повторных атак к границе с Украиной были направлены спецназ и ракетные установки.

Напомним, в Белгородской области во время атаки ВСУ при помощи FPV-дрона на село Богун-Городок тяжело пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавшего увезли на попутке, в больнице ему диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения рук и ног.

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#взрывы
#происшествия
#александр лукашенко
#всу
#белоруссия
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