В Подольске самосвал врезался в легковушку, пострадала водитель и трое детей

ДТП с участием самосвала и легкового автомобиля произошло в четверг, 5 сентября, около 8 утра на 195-м километре трассы А-107 на территории Подольского городского округа, в аварии пострадали четыре человека. Расследование происшествия взяла под контроль Подольская прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.