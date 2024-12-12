Подмосковные росгвардейцы задержали вора, четырежды обокравшего один и тот же магазин

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в серии краж из одного и того же магазина. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Стражи порядка прибыли по сигналу тревоги в охраняемый торговый центр. Как выяснилось, сотрудник службы безопасности магазина заметил мужчину, спрятавшего под верхней одеждой свитер. Не оплатив его, неизвестный пытался скрыться, но был задержан росгвардейцами. При просмотре записей камер видеофиксации стало понятно, что злоумышленник совершил уже три кражи из того же супермаркета», – говорится в сообщении.Правонарушителем оказался ранее судимый 31-летний мужчина, который привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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Лора Луганская