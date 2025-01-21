В Подмосковье задержали мужчину с 5 кг наркотиков в сумке

Видео: пресс-служьа ГУ МВД по МО
39-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья задержали в деревне Петровское Раменского городского округа по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сотрудники ДПС остановили машину, которой управлял мужчина, для проверки документов. Правоохранители заметили, что водитель нервничает, поэтому решили провести досмотр автомобиля. На заднем сиденье салона они обнаружили сумку с пятью пакетами кристаллического вещества общим весом пять килограммов», — говорится в сообщении.Экспертиза установила, что вещество является наркотиком метадоном. Водитель рассказал, что он должен был передать наркотики курьеру для дальнейшей продажи на территории Московской области.
Против задержанного завели уголовное дело и и оставили под стражей до суда.
Читайте также:
В Кузбассе заведено уголовное дело из-за избиения девочки пьяным отчимом
Перед исчезновением Анна Цомартова просила эвакуацию из-за преследования. Новая зацепка в истории таинственно пропавшей спортсменки
Рецидивист, зарезавший девушку в «Запорожце» Гоши Куценко, попросился на СВО
Лев Каштанов