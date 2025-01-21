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В Подмосковье задержали мужчину с 5 кг наркотиков в сумке

Видео: пресс-служьа ГУ МВД по МО

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39-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья задержали в деревне Петровское Раменского городского округа по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сотрудники ДПС остановили машину, которой управлял мужчина, для проверки документов. Правоохранители заметили, что водитель нервничает, поэтому решили провести досмотр автомобиля. На заднем сиденье салона они обнаружили сумку с пятью пакетами кристаллического вещества общим весом пять килограммов», — говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что вещество является наркотиком метадоном. Водитель рассказал, что он должен был передать наркотики курьеру для дальнейшей продажи на территории Московской области.



Против задержанного завели уголовное дело и и оставили под стражей до суда.

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#наркотики
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#полиция
#мвд московской области
В Дагестане задержали пенсионера, который приставал к ребёнку в маршрутке
21 января 2025, 10:21

Фото: iStock/Sinenkiy

В Дагестане задержали пенсионера, который приставал к ребёнку в маршрутке. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что 69-летний мужчина проживает в селении Сабнова Дербентского района. По предварительной версии, он подсел к ребёнку в автобусе и начал трогать. Испуганный ребёнок пришёл домой и рассказал обо всём родителям, которые написали заявление в полицию.

Мужчину оперативно нашли по камерам видеонаблюдения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье о совершении развратных действий.

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#полиция
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В Кузбассе заведено уголовное дело из-за избиения девочки пьяным отчимом
21 января 2025, 06:40

Фото: iStock/Paul Gorvett

После избиения четырехлетней девочки пьяным отчимом в селе Красноселка Яшкинского района Кемеровской области было заведено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления СК.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего). Глава СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу Безукладникову А.С. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — заявили в ведомстве.

В социальных сетях началась распространяться информация об избиении пьяным отчимом своей сожительницы и ее четырехлетней дочери. В результате ударов ребенок получил сотрясение мозга. В результате общественной огласки правоохранители начали расследование. По факту преступления заведено уголовное дело.

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Перед исчезновением Анна Цомартова просила эвакуацию из-за преследования. Новая зацепка в истории таинственно пропавшей спортсменки
21 января 2025, 05:04

Анна Цомартова (Фото: соцсети)

В истории исчезновения юной спортсменки Анны Цомартовой с каждым днем возникает множество вопросов. Следствие так и не пришло к единому выводу, поэтому тайна пропажи девушки до сих пор нераскрыта. Недавно появились новые зацепки, о которых вы узнаете в этом материале.

История исчезновения


Напомним, что Анна Цомартова пропала после того, как приехала на соревнования по тайскому боксу в Дагестан. Сама девушка из Ростова-на-Дону. В день своего исчезновения она проиграла в финале турнира. После она пошла на пляж и после ее никто не видел.


Версия о суициде


Как пишут в KP.RU, самоубийство стало первым, что начали проверять правоохранители. Было исследовано все побережье, однако девочку так и не нашли. Родители не признают версию о суициде и говорят, что Анна свою жизнь ценила. Постепенно и опытные следователи стали отвергать факт самоубийства, так как тело бы давно уже нашли. Позднее появлялась информация о нахождении Цомартовой заграницей, однако этот вариант пока не удается подтвердить.

Фото: соцсети


Новая зацепка


Несколько дней назад стала поступать информация о том, что Анна запрашивала эвакуацию у одной из организаций по причине ее преследования. Данная версия появилась после того, как руководитель одной из групп по поиску девушки Надежда написала в чат сообщества по вывозу девушек из Северного Кавказа, признанной иноагентом. Она поинтересовалась, не писала ли им Цомартова, в ответ на что ее перевели в закрытый чат, где подтвердили данную версию.

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В организации рассказали, что Анна просила эвакуации, так как ее преследуют некие люди. Когда была запрошена геолокация девушки, в сообществе стали требовать деньги за информацию. В итоге эта версия находится под вопросом, так как честные волонтеры не будут требовать вознаграждения. Родители же девочки верят, что их дочь жива и готовы заплатить за любую информацию о нахождении Анны.

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Рецидивист, зарезавший девушку в «Запорожце» Гоши Куценко, попросился на СВО
20 января 2025, 20:20

Фото: iStock/Diy13

Рецидивист Альберт Абдуллин, зарезавший девушку и спрятавший её тело в «Запорожце» Гоши Куценко, попросился на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что в Дорогомиловском суде Москвы в понедельник состоялось заседание, в ходе которого рассматривалась мера пресечения в отношении убийцы. В это время 30-летний безработный рецидивист прикрывал лицо от журналистов листом бумаги, на котором была написала речь с просьбой об отправке его в зону СВО.

Однако суд принял решение арестовать Абдуллина и поместить его в СИЗО до 19 марта.

Напомним, что в понедельник в припаркованном автомобиле в одном из дворов на Кутузовском проспекте было обнаружено тело женщины с множественными колото-резаными ранами. Выяснилось, что ретро-автомобиль «Запорожец» принадлежит актёру Гоше Куценко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#женщины
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Установлена личность женщины, зарезанной в «Запорожце» Гоши Куценко
20 января 2025, 16:32

Фото: iStock/Artem_Furman

Удалось установить личность женщины, труп которой был найден в понедельник в припаркованном автомобиле Гоши Куценко.
Отмечается, что погибшей была 36-летняя Дарья Ш; работавшая в Ozon и нескольких студиях красоты.

Ранее распространились сведения, что женщина не имела определённого места жительства. Однако эти сведения опровергаются, поскольку жертва имела прописку в Тольятти. В Москву она приехала на заработки.

Подозреваемым в убийстве Дарьи оказался 30-летний безработный из Татарстана Альберт Абдуллин. Он познакомился с будущей жертвой за несколько часов до убийства на Курском вокзале. Девушку он, как сообщается, соблазнил двумя розами и бутылкой водки. Во время импровизированного свидания между ними вспыхнул конфликт, и Абдуллин убил Дарью, нанеся ей как минимум 12 ножевых ранений. После он затащил тело в припаркованный автомобиль, владельцем которого оказался актёр Гоша Куценко.

В ходе допроса задержанный признался, что прожил в машине артиста неделю. Судя по обнаруженным в «Запорожце» вещам, Дарья была не единственной, кого удалось заманить. В салоне были найдены использованные контрацептивы и бюстгальтер.

В отношении Абдулина возбуждено уголовное дело об убийстве. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по нескольким статьям: убийство, изнасилование, угроза убийством, кража, ограбление представителя власти и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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#убийство
#конфликт
#автомобиль
#уголовное актёр
#женщина
#изнасилование
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«Жил в машине Куценко»: появились новые подробности дела о трупе в машине актера
Источник RT: подозреваемый в убийстве вскрыл авто Куценко и жил в нем неделю
20 января 2025, 16:28

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Подозреваемый в убийстве женщины в Москве вскрыл машину актера Гоши Куценко еще неделю назад и все это время в ней жил. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в силовых структурах.
Также отмечается, что фигурант уже признался в совершении преступления.

Напомним, сегодня, 20 января, в стоящем на паркове и накрытым брезентом ретро-автомобиле «Запорожец», который принадлежит актеру Гоше Куценко, обнаружили труп неизвестной женщины со следами колото-резаных ран на теле. Через какое-то время полицейским удалось задержать подозреваемого — им оказался 30-летний Альберт Абдуллин, который, как отмечалось, убил женщину во время ссоры при распитии алкоголя. После убийства он решил спрятать тело внутри автомобиля.

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Стало известно о претензиях Куценко по делу о трупе в его машине
RT: Куценко не допрашивали по делу о трупе женщины, найденном в его «Запорожце»
20 января 2025, 16:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Актера Гошу Куценко еще не допрашивали по делу об убийстве женщины, чей труп обнаружили спрятанным в его «Запорожце». Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает RT.
У самого Куценко, отметил представитель артиста, по факту случившегося претензий нет.

Напомним, сегодня, 20 января, в припаркованном и закрытом брезентом ретро-автомобиле «Запорожец», который принадлежит актеру Гоше Куценко, нашли тело неизвестной женщины со следами колото-резаных ран. Вскоре правоохранители поймали подозреваемого в убийстве — 30-летнего Альберта Абдуллина, который, как выяснилось, убил женщину во время ссоры.

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#ран
#юрист
#женщины
#авто
#труп
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Работник фермы добился компенсации в 500 тыс. рублей после нападения быка
20 января 2025, 15:45

Фото: iStock / Sviatlana Lazarenka

В Луховицах по иску прокуратуры получившему травму на производстве работнику выплатили компенсацию морального вреда в 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Луховицкая городская прокуратура провела проверку по обращению местного жителя, утратившего трудоспособность после несчастного случая на производстве. Заявитель работал в сельскохозяйственной организации, занимающейся разведением крупного рогатого скота и растениеводством.
«При исполнении своих трудовых обязанностей на территории фермы мужчина подвергся нападению быка. В результате он получил травмы и был госпитализирован. В итоге ему установили третью группу инвалидности. Послу проверки городская прокуратура обратилась в суд с иском в защиту прав пострадавшего, добиваясь взыскания с работодателя компенсации морального вреда», – говорится в сообщении.
Суд согласился с доводами городской прокуратуры и взыскал в пользу мужчины 500 тыс. рублей. Деньги перечислены ему в полном объёме.

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#московская область
#суд
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В Москве разыскивают замеченного у школы мужчину в маске и с предметом, похожим на оружие
Полиция Москвы разыскивает неизвестного в маске и с предметом, похожим на оружие
20 января 2025, 15:42

Фото: iStock/Dzurag

Полиция ЦАО Москвы разыскивает неизвестного мужчину, который в маске и с предметом, напоминающим автомат, шёл около здания школы в Столовом переулке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что преподаватели и ученики испугались подозрительного мужчину и обратились в полицию.

В результате, по данным на момент написания новости, правоохранителям удалось найти неизвестного. Им оказался несовершеннолетний в чёрной балаклаве и с игрушечным автоматом. С мальчиком провели воспитательную беседу.

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