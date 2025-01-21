Пассажирский автобус вылетел в кювет в Орехово-Зуеве, есть пострадавшие

Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Московской области
Пассажирский автобус съехал в кювет в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что автобус следовал по маршруту «Куровское – Анциферово». В районе платформы Подосинки водитель не справился с управлением и улетел в кювет.
В салоне транспорта находились 15 человек. Пять пассажиров с переломами и ушибами, а также сам водитель с переломом рёбер доставлены в больницу.
В настоящее время полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшей аварии.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае водитель вылетел на встречку и совершил лобовое столкновение с другим автомобилем. В результате пострадали пять человек, включая двоих несовершеннолетних.
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В салоне транспорта находились 15 человек. Пять пассажиров с переломами и ушибами, а также сам водитель с переломом рёбер доставлены в больницу.
В настоящее время полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшей аварии.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае водитель вылетел на встречку и совершил лобовое столкновение с другим автомобилем. В результате пострадали пять человек, включая двоих несовершеннолетних.
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Анастасия Чинкова