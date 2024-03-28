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В Санкт-Петербурге задержали экс-депутата Ленобласти Цветикова

28 марта 2024, 19:10
Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

В Санкт-Петербурге полицейские задержали экс-депутата от партии «Единая Россия» Александра Цветикова, который в течение десяти лет работал в совете депутатов Приозёрского района Ленинградской области. Об этом сообщает региональный новостной портал 47news.

Отмечается, что на прошлой неделе депутат по собственному желанию покинул совет. В настоящее время он является владельцем компании «Приозерская Инвестиционная строительная компания» и ещё нескольких фирм.

На данный момент о причинах задержания не сообщается. Однако известно, что перед ним Цветиков встречался с сотрудниками оперативного розыска.

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#единая россия
#санкт-петербург
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Родного брата террориста Мирзоева подозревали в связи с ИГИЛ*
28 марта 2024, 20:10

Фото: iStock/zabelin

Родной брат террориста Далержона Мирзоева на протяжении четырёх лет проживал в Сирии, а его семья в Таджикистане находилась под особым контролем спецслужб, так как мужчину подозревали в причастности к ИГИЛ*. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, Равшанджон Мирзоев приехал в Россию, чтобы заработать денег, однако резко пропал. В 2016 году он вышел на связь с родственниками из Сирии, а потом вновь исчез.

Позднее его имя оказалось в списке, связанных с терроризмом, физических лиц Национального банка Таджикистана. Однако спустя четыре года родственники узнали о его смерти.

По словам односельчан Мирзоева, их сосед не особо увлекался религией, пока не переехал в Москву. Они рассказали, что в семье было три ребенка и из-за отъезда главы семейства семья попала под пристальное наблюдение представителей власти.

Ранее родственники террориста Мирзоева, проживающие в Новосибирске, отреклись от него.Они рассказали, что не понимают, как мужчина решился на такое страшное преступление. 32-летний Мирзоев является гражданином Таджикистана. В ходе суда он полностью признал свою вину в совершении теракта. На родине у террориста остались жена и четверо детей.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#сизо
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В Москве у метро Белорусская пара на элетросамокате попала под машину
28 марта 2024, 19:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

У метро Белорусская пара на электросамокате попала под машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что парень и девушка ехали на одном электросамокате. В момент, когда они выехали на пешеходный переход, их сбил автомобиль.

По информации очевидцев, водитель машины притормозил перед пешеходным переходом, в то время как молодые люди на электросамокате ехали на высокой скорости. Уточняется, что у пары не зафиксировано тяжелых травм. На место инцидента прибыли сотрудники ДПС.

Ранее сообщалось, что в столице 11-летний ребенок мчался на высокой скорости на электросамокате по парку Кузьминки и врезался в другого самокатчика. Мальчика госпитализировали.

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#электросамокат
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Экс-аспиранту МГУ Мифтахову вынесли приговор за оправдание терроризма
В Екатеринбурге суд приговорил к 4 годам тюрьмы экс-аспиранта МГУ Мифтахова
28 марта 2024, 19:31

Фото: iStock/Zolnierek

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова приговорили к четырём годам заключения по делу об оправдании терроризма. Об этом пишет ТАСС.
Решением Центрального окружного военного суда Екатеринбурга Мифтахов проведёт два года и шесть месяцев в тюрьме, а остальную часть срока – в колонии строгого режима.

Его адвокат Светлана Сидоркина заявила, что приговор суда будет обжалован. Гособвинение потребовало назначить экс-аспиранту три года лишения свободы.

Мифтахова задержали 4 сентября 2023 года после выхода из исправительного учреждения, где он отбывал срок за поджог офиса «Единой России» в подмосковных Химках. За неделю до этого ФСБ РФ возбудила в отношении него уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

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#суд
#екатеринбург
#приговор
#тюрьма
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Подмосковный чиновник закрыл собой семью во время теракта в «Крокусе» и погиб
Мэр Люберец: в теракте в «Крокусе» погиб глава дорожного хозяйства города
28 марта 2024, 18:34

Фото: iStock/izzzy71

Глава управления дорожного хозяйства администрации Люберец Олег Шиховцев погиб при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава города Владимир Волков в Telegram-канале.
Глава Люберец рассказал, что Шиховцев закрыл собой семью и погиб. У него остались супруга и трое детей. По словам Волкова, им окажут необходимую помощь.

Волков добавил, что погибший Шиховцев проработал в сфере дорожного хозяйства более двадцати лет и был настоящим профессионалом своего дела.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#крокус сити холл
#теракт
#смерть
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#преступление
#люберцы
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Губернатор Севастополя Развожаев подтвердил падение военного самолета в Крыму
Развожаев: В море в Крыму упал военный самолёт
28 марта 2024, 18:28

Фото: iStock/Gudella

В четверг 28 марта над территорией Крыма потерпел крушение истребитель Су-35. Данные о том, что самолет упал в море, подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает.

«Гражданские объекты в Севастополе после падения военного самолета в море не пострадали», — добавил губернатор.
Ранее местные жители опубликовали в соцсетях видео с падающим горящим самолетом. Над Севастополем воют сирены воздушной тревоги.

Напомним, 12 марта в Ивановской области потерпел крушение военный самолёт Ил-76. Он практически долетел до аэродрома, однако, из-за возгорания двигателя воздушное судно не выдержало и рухнуло в лесополосе.

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#крым
#самолет
#крушение
#вс рф
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Предварительно, над территорией Крыма сбили самолёт
28 марта 2024, 18:15

Фото: iStock/Diy1

В сети появились кадры, на которых над территорией Крыма терпит крушение некий летательный аппарат, кадры публикует Telegram-канал Baza.
О падении летающего объекта над территорией полуострова сообщили заснявшие его местные жители.
На кадрах также можно заметить парашютиста, который, вероятно, успел катапультироваться.

Над Севастополем воют сирены воздушной тревоги.

Напомним, 12 марта в Ивановской области потерпел крушение военный самолёт Ил-76. Он практически долетел до аэродрома, однако, из-за возгорания двигателя воздушное судно не выдержало и рухнуло в лесополосе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#крым
#самолет
#крушение
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Найденный в парке села Шарапово беспилотник обезврежен
28 марта 2024, 18:06

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Елена Лабзина

Сотрудник экстренных служб обезвредили беспилотник, обнаруженный на территории парковой зоны в подмосковном селе Шарапово. Об этом сообщил глава городского округа Чехов Михаил Собакин. По его словам, ситуация находится под контролем властей региона.
«В селе Шарапово на территории парка был обнаружен БПЛА самолётного типа без опознавательных знаков. Путем контролируемого активированного подрыва дрон обезврежен. Жертв и разрушений нет. Спасибо жителям за бдительность, а спецслужбам – за профессиональную работу», – написал Собакин в своём Telegram-канале.
Обнаружили дрон сотрудники коммунальных служб.
«Пошли убираться в сквере за ДК «Родник» и наткнулись на беспилотный аппарат. Сначала подумали, что это какая-то металлическая часть от двигателя, металлолом. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это дрон», – рассказали они.

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Елена Лабзина

Местные жители предположили, что беспилотник какое-то время назад зацепился за деревья и лежал под снегом. Как только снег растаял, он стал виден.

На месте обнаружения БПЛА продолжают работу сотрудники экстренных служб, ФСБ, МВД и МЧС. Место происшествия оцеплено.

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#дрон
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#чехов
#подмосковье
#московская область
#михаил собакин
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СК выявил неоспоримую связь террористов из «Крокуса» с украинской стороной
СК: выявлена прямая связь террористов из «Крокуса» с украинскими националистами
28 марта 2024, 17:57

Фото: iStock/shironosov

Следствие получило прямые доказательства связи террористов из «Крокус сити холл» с украинскими националистами. Об этом сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
«Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в ходе допросов и работы с террористами, анализа их телефонов и финансовых операций удалось получить неоспоримые доказательства их связи с украинскими националистами.

Напомним, что 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в здание и начали расстреливать людей, после чего подожгли площадку.

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#крокус сити холл
#террористы
#ск рф
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СК: Задержан ещё один подозреваемый в соучастии в теракте в «Крокус Сити Холле»
28 марта 2024, 17:54

Фото: iStock/Andrii Zorii

Следователям удалось установить и задержать ещё одного подозреваемого, участвовавшего в финансировании боевиков, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле», об этом сообщает Следственный комитет РФ в своём Telegram-канале.
«Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили представители СК.

Также отмечается, что следователям удалось вычислить наличие «украинского следа» в теракте. Сообщается, что боевикам на счета поступали большие суммы денег и криптовалюты с территории Украины.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холла» и начала в упор расстреливать людей. Затем боевики подожгли мягкую обивку на креслах, заблокировав людей в полыхающем зале, и скрылись с места преступления. Сотрудникам российских спецслужб удалось задержать преступников на пути к украинской границе.

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#следственный комитет
#крокус сити холл
#теракт
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