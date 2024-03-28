В Санкт-Петербурге задержали экс-депутата Ленобласти Цветикова

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В Санкт-Петербурге полицейские задержали экс-депутата от партии «Единая Россия» Александра Цветикова, который в течение десяти лет работал в совете депутатов Приозёрского района Ленинградской области. Об этом сообщает региональный новостной портал 47news.
На данный момент о причинах задержания не сообщается. Однако известно, что перед ним Цветиков встречался с сотрудниками оперативного розыска.
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Анастасия Чинкова