Росгвардия задержала находящегося в федеральном розыске мужчину в Москве

Видео: Росгвардия
Обвиняемого в хранении наркотиков в особо крупном размере и находящегося в федеральном розыске мужчину задержали сотрудники Росгвардии в Москве. Пресс-служба ведомства предоставила оперативные кадры.
Молодой человек, которому 34 года, сначала говорит, что у него при себе травматика «Оса», а затем на другом кадре называет статью, связанную с наркотиками, по которой разыскивался.
В ведомстве рассказали, что задержанный сам привлек внимание к себе, когда сотрудники патрулировали территорию. Увидев их, злоумышленник выбил дверь в подъезде жилого дома, скрывшись внутри.
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В ведомстве рассказали, что задержанный сам привлек внимание к себе, когда сотрудники патрулировали территорию. Увидев их, злоумышленник выбил дверь в подъезде жилого дома, скрывшись внутри.
«При себе у него находился травматический пистолет, разрешения на который он не имел», — сказано в релизе Росгвардии.Позже, проверив беглеца по базам, правоохранители узнали, что он в розыске. Сейчас проводится разбирательство.
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Никита Кротов