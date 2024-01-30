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Подмосковные росвардейцы помогли упавшей на льду пенсионерке добраться до больницы

30 января 2024, 14:02
Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

67-летняя женщина упала на скользкой дороге и не смогла поняться самостоятельно, помощь женщине оказали сотрудники вневедомственной охраны. Инцидент произошёл в Пушкинском городском округе, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

«Прапорщики полиции Павел Ковалев и Никита Зорин патрулировали улицы, когда заметили лежащую на тротуаре женщину. Они поспешили на помощь. Выяснилось, что женщина поскользнулась и не может встать из-за боли в ноге», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы помогли женщине дойти до служебной машины и отвезли ее в больницу. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на перелом.

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В Екатеринбурге осудили мать за гибель двухлетней дочери
30 января 2024, 15:02

Фото: iStock/Zolnierek

В Екатеринбурге Орджоникидзевский районный суд приговорил 22-летнюю мать к одному году ограничения свободы за то, что ее двухлетняя дочь утонула в ванной. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Согласно материалам дела, 19 сентября 2023 года женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она поместила маленькую девочку в ванну, включила воду и ушла в комнату. Вернулась она только через 40 минут.

«При этом женщина осознавала, что ее дочь в силу своего малолетнего возраста не умеет плавать, не способна покинуть ванну и выключить поступление в нее воды из-под крана», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, ребенок утонул. За это суд признал женщину виновной и назначил ей один год ограничения свободы.

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#мужчина
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Российский видеосервис оштрафовали за распространение ЛГБТ*-информации
Wink оштрафовали на два миллиона рублей за распространение ЛГБТ*-информации
30 января 2024, 14:46

Фото: istock / Zolnierek

Таганский суд Москвы оштрафовал на два миллиона рублей правообладателя видеосервиса Wink компанию «Рестрим Медиа»за распространение среди детей информации про ЛГБТ*. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

«ООО «Рестрим Медиа» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей», — сообщил собеседник издания.
Суть претензий к организации в суде не уточнили. Но отмечается, что телеканалы и сервисы привлекают к ответственности в основном за демонстрацию фильмов или клипов с запрещенными для детей кадрами без пометки «18 ».

Ранее стало известно, что участникам «Би-2» отказали в депортации в Израиль. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Сиделка дома престарелых задушила постояльца во время бритья
Сиделка дома престарелых в Подмосковье задушила постояльца во время бритья
30 января 2024, 14:34

Фото: istock / ???? ??????

В Солнечногорске Московской области сиделка дома престарелых задушила 89-летнего мужчину. Женщина получила год обязательных работ. Об этом сообщает MK.ru.

По информации издания, россиянин оказался в доме престарелых в ноябре 2021 года. Мужчина страдал от многих заболеваний, в том числе деменцией. Недавно он перенес инсульт. Отмечается, что он мог агрессивно себя вести.

В декабре сиделка начала брить его, придерживая за горло. Через время пенсионер перестал подавать признаки жизни. Заметив это, женщина вызвала начальство и сотрудников охраны. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

В ходе предварительного следствия она отметила, что за трехлетний опыт работы не встречала таких сложных пациентов и ​не рассчитала силу, пытаясь усмирить ​мужчину.

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#женщины
#мужчина
#дома
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Драматурга Гельмана сбила машина в центре Москвы
30 января 2024, 14:19

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Машина сбила известного сценариста и драматурга Александра Гельмана в центре столицы, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, авария произошла вечером 29 января в районе Тверского бульвара.

90-летний Гельман переходил проезжую часть в неположенном месте, когда на него наехал и сбил автомобиль BMW.

В травмпункте у драматурга диагностировали ушиб голеностопного сустава и другие травмы. Отмечается, что после этого его госпитализировали в медицинское учреждение.

Позже «Подъем» поговорил с сыном Гельмана. Мужчина рассказал, что у его отца загипсованы ноги, однако, чувствует он себя хорошо и будет продолжать лечение дома.

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#сценарий
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Драматурга Александра Гельмана сбила машина в Москве
30 января 2024, 13:11

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Москве 29 января драматурга и сценариста Александра Гельмана сбила машина.
«Сейчас он дома, в гипсе. Состояние нормальное», — сообщил сын драматурга Павел Гельман в беседе с РБК.

По информации Телеграм-каналов Baza и Mash, происшествие случилось на Тверском бульваре, когда Гельман возвращался из драмтеатра имени Пушкина. Каналы также сообщали, что в результате инцидента сценаристу диагностировали перелом ноги.

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Подмосковные спасатели помогли мужчине попасть в квартиру к 94-летней матери
30 января 2024, 12:55

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры, где находилась 94-летняя женщина. об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Мужчина обратился в единую службу экстренных вызовов за помощью спасателей. Он не мог зайти в квартиру к пожилой матери, самостоятельно дверь открыть не получилось.

«Оперативно прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы определили, что личинка замка находится в неисправном состоянии, поэтому спасатели вскрыли дверь с помощью специального инструмента. В квартире специалистов встретила испуганная и одновременно радостная хозяйка жилища. Работники подразделения оказали психологическую помощь 94-летней женщине, а в медицинской помощи пенсионерка не нуждалась», — рассказал старший смены Александр Щукин.

Стоит отметить, что инцидент произошел в селе Шугарово городского округа Ступино.

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В аварии с автобусом на Урале погибли двое военных, вернувшихся со спецоперации
Погибшими в ДТП с хоккеистами под Новоуральском оказались участники спецоперации
30 января 2024, 12:47

Фото: istock / conejota

В Свердловской области в результате ДТП с автобусом из Новоуральска, скончались два участника специальной военной операции. Об этом информирует портал Е1.RU.
По данным издания, утром 29 января по местному времени автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем, в котором находились участники СВО и одна женщина. Все находящиеся в легковушке погибли.

Мужчины служили в воинской части 3280 в Новоуральске. Отмечается, что в зону спецоперации военнослужащие ездили в командировку. Один пробыл на фронте три-четыре месяцев, второй девять.

Отец одного из погибших рассказал, что его сын приобрел квартиру на военный сертификат и направился МФЦ, чтобы закрыть сделку, а другой военнослужащий сопровождал его. В автомобиле с ними ехала женщина-риелтор.

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ТАСС: данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на Ил-76
30 января 2024, 12:38

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Данные черных ящиков самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, указывают, что на воздушное судно было совершено внешнее воздействие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Данные черных ящиков исключают все возможные версии крушения Ил-76 и подтверждают, что самолет подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе. Все очевидно», - пояснил источник.

По его словам, специалисты продолжат анализ данных черных ящиков. Процесс уже приближается к окончанию. При этом он отметил, что спешки нет.

Ранее сообщалось, что при обследовании обломков Ил-76 специалисты обнаружили сотни входных отверстий от поражающих элементов ракеты, выпущенной ВСУ по самолету. Представитель экстренных служб пояснил, что каждый тип ракет имеет наполнение разной формы, а подрыв ракеты происходит на подлете к цели. При этом определить, какую именно ракету применили ВСУ для поражения Ил-76 можно будет только при помощи баллистической экспертизы.

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Таможенники обнаружили контрабанду в 600 бутылок алкоголя на судне из Кореи
30 января 2024, 12:01

Фото: istock / Vicky Gosselin

Федеральная таможенная служба России обнаружила 600 бутылок контрабандного алкоголя в тайнике судна из Южной Кореи, которые спрятал один из матросов. Об этом сообщается Телеграм-канале ведомства.

В тайнике таможенники обнаружили 335 литров алкоголя без акцизных марок. Стоимость контрабанды оценивается более чем 870 тысяч рублей.

«Матрос признался, что купил товары в личных целях в порту Пусана и намеренно скрыл их от таможенного контроля.», — сообщает ФТС.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.2 УК РФ («Контрабанда алкогольной продукции»). Весь товар изъят, ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что студентка из Воронежа собиралась перевезти в Европу 673 кг кокаина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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