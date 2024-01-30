Подмосковные росвардейцы помогли упавшей на льду пенсионерке добраться до больницы

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
67-летняя женщина упала на скользкой дороге и не смогла поняться самостоятельно, помощь женщине оказали сотрудники вневедомственной охраны. Инцидент произошёл в Пушкинском городском округе, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Прапорщики полиции Павел Ковалев и Никита Зорин патрулировали улицы, когда заметили лежащую на тротуаре женщину. Они поспешили на помощь. Выяснилось, что женщина поскользнулась и не может встать из-за боли в ноге», — говорится в сообщении.Росгвардейцы помогли женщине дойти до служебной машины и отвезли ее в больницу. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на перелом.
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