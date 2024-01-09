Подмосковные спасатели помогли мужчине, пострадавшему в ДТП с грузовиками

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли пострадавшему в ДТП с участием двух грузовиков. об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».

В понедельник на 39 километре Дмитровского шоссе в городском округе Мытищи произошла авария, в результате которой мужчина оказался заблокирован в автомобиле.





«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумулятор транспортного средства во избежание возгорания, затем с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего. После чего спасатели зафиксировали мужчину на жёстких носилках и транспортировали его в карету скорой помощи для дальнейшей госпитализации. Остальным участникам ДТП помощь врачей не понадобилась», — поделился начальник ПСЧ-315 Игорь Терпугов.









Стоит отметить, что около деревни Марфино столкнулись следовавшие в попутном направлении грузовые машины Shacman и MAN.



