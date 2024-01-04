Спасатель рассказал, как помочь провалившемуся под лёд

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Что необходимо сделать для спасения провалившегося под лёд человека. Об этом в беседе с RT рассказал спасатель, руководитель центра обучения первой помощи FirstAid Максим Штыб.
Он отметил, что крайне опасно подходить к провалившемуся под лёд, поэтому следует сразу вызвать спасателей.
Однако для оказания первой помощи можно аккуратно подползти по льду к человеку и протянуть ему какой-нибудь длинный предмет. Это может быть доска, палка или элемент одежды.
Штыб предупредил, что ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно вытащить человека, протянув ему руку, поскольку в такой ситуации высок риск того, что он потянет спасателя за собой в воду.
Если человека удалось вытащить из воды, рассказывает собеседник RT, его следует по возможности согреть и переодеть в сухую одежду. Сразу же надо вызвать скорую помощь.
В заключение Штыб дал советы на случай, если вы сами оказались в такой ситуации.
В случае падения под лёд необходимо всеми силами выбираться на поверхность, не тратя при этом времени на снятие одежды, которая тянет вниз. По своему опыту спасатель рассказал, что, как правило, выживают те, кому удалось выкатиться на лёд и ползком пробираться в сторону берега. Если лёд тонкий, то можно ломать его, тем самым следуя к суше.
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Однако для оказания первой помощи можно аккуратно подползти по льду к человеку и протянуть ему какой-нибудь длинный предмет. Это может быть доска, палка или элемент одежды.
Если человека удалось вытащить из воды, рассказывает собеседник RT, его следует по возможности согреть и переодеть в сухую одежду. Сразу же надо вызвать скорую помощь.
В заключение Штыб дал советы на случай, если вы сами оказались в такой ситуации.
В случае падения под лёд необходимо всеми силами выбираться на поверхность, не тратя при этом времени на снятие одежды, которая тянет вниз. По своему опыту спасатель рассказал, что, как правило, выживают те, кому удалось выкатиться на лёд и ползком пробираться в сторону берега. Если лёд тонкий, то можно ломать его, тем самым следуя к суше.
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Анастасия Чинкова