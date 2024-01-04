Спасатель рассказал, как помочь провалившемуся под лёд

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал часть документов, содержащих имена более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна (Эпстина), который организовывал визиты в свой дом десятков несовершеннолетних девушек. Об этом 4 января сообщила газета «Известия».