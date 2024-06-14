На севере Москвы обрушилась кровля горящего здания

Фото: МЧС
У горящего здания на территории бывшего опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого на севере Москвы обрушилась кровля. Об этом информирует МЧС РФ в Телеграм-канале.
«Произошло обрушение кровли. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания с деревянными перекрытиями», — сообщили в министерстве.Площадь пожара достигла 800 «квадратов». На месте задействовали более 70 специалистов и 25 единиц спецтехники.
Пожар разгорелся вечером в четверг, 13 июня, в неэксплуатируемом здании, информации о пострадавших не поступало. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. В настоящее время пожар уже устранён.
Ранее сообщало, что трёхмесячный ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в Подмосковье. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
В Клину провели тренировку на случай масштабного отключения электричества
Преподала урок английского: как москвич расплатился за свидание с проституткой
Алина Юрчак