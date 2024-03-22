Вертолёты задействованы в тушении пожара в «Крокус Сити Холле»

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Для тушения пожара в "Крокусе" задействована авиация, вертолет ведет сброс воды на горящее здание, ещё два вертолета готовятся к вылету, сообщили в МЧС.
В настоящее время в здании продолжается пожар. По некоторым данным, в помещении концертного зала могут находиться до ста человек.
На месте происшествия работают экстренные службы. Эвакуированным из здания оказывается медицинская помощь.
Прежде сообщалось, что на фоне стрельбы в концертном зале, Росавиация ввела дополнительные меры безопасности в столичных аэропортах.
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Анастасия Хохлова