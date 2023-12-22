Подмосковные спасатели вытащили мужчину из разбитой кабины грузовика

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Зажатого в разбитом грузовике водителя спасли работники ГКУ МО «Мособлпожспас». Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
22 декабря произошла авария двух грузовых автомобилей Shacman и Foton, в результате которой водитель одного из грузовиков оказался заблокирован в кабине машины.
Стоит отметить, что ДТП произошло на 74 километре автомобильной дороги М-2 «Крым» в городском округе Чехов.
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«Прибыв на место аварии, работники противопожарно-спасательной службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вызволили 43-летнего мужчину из большегруза, закрепили пострадавшего на жёстких носилках и транспортировали в карету скорой. С подозрениями на переломы костей таза и конечностей водителя грузовика увезли в Подольскую областную клиническую больницу. Второму участнику дорожного происшествия специалисты оказали психологическую помощь», — рассказал старший смены Максим Мацнев.
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Мира Полтева