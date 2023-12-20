Подмосковные спасатели вытащили женщину из салона зажатого автомобиля

Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»
Зажатую в смятом автомобиле пассажирку спасли работники ГКУ МО «Мособлпожспас». Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Днем 19 декабря произошла авария недалеко от села Борисово в Можайском городском округе. Столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» и ГАЗ-3110 «Волга». Пассажирка одного из авто оказалась заблокирована в салоне.
Стоит отметить, что водители также были госпитализированы в больницу.
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«Прибыв на место аварии, работники противопожарно-спасательной службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали 72-летнюю женщину из искорёженной машины<…> С подозрением на переломы конечностей пенсионерку доставили в больницу <…> , — отметил заместитель начальника 308-й пожарно-спасательной части Роман Протасевич.
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Мира Полтева