Работники Мособлпожспаса достали водителей из разбитых машин после лобового столкновения

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса извлекли из столкнувшихся лоб в лоб разбитых машин двух пострадавших, сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла в посёлке Пионерский Наро-Фоминского городского округа.
На участке автодороги вечером совершили лобовое столкновение легковые автомобили Ford Focus и Mitsubishi Lancer. От сильного удара у обеих машин смяло часть кузова, и водителей зажало внутри передними панелями приборов.
Прибывшие работники противопожарно-спасательной службы стабилизировали повреждённые автомобили и отключили аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возгорание.
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Прибывшие работники противопожарно-спасательной службы стабилизировали повреждённые автомобили и отключили аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возгорание.
«Медики предварительно оказали мужчинам необходимую помощь. Затем с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента пожарные деблокировали их из легковушек», – рассказал начальник пожарно-спасательной части Иван Островский.По его словам, позже участников аварии с травмами доставили в больницу.
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Лора Луганская