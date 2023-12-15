Подмосковные спасатели помогли шестерым пострадавшим в аварии в Шаховской

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса помогли участникам ДТП, которое произошло на автодороге в городском округе Шаховская. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о боковом столкновении легкового автомобиля Peugeot и машины LADA Largus, в которой находились супруги с шестилетним ребёнком и годовалым малышом.
По его словам, всех шестерых участников ДТП доставили в Красногорскую и Волоколамскую больницы. У них травмы различной степени тяжести.
Читайте также:
Спасатели помогли водителю, выжившему в ДТП с грузовым поездом
Работники Мособлпожспаса спасли мужчину, который потерялся в заснеженном лесу
В Подмосковье спасли несколько часов блуждавшего в лесу молодого человека
«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы сразу отключили аккумуляторные батареи автомобилей, чтобы избежать возгорания. Затем они убедились, что двери повреждённых машин открываются без помощи аварийно-спасательного оборудования. После этого спасатели помогли медикам и доставили пострадавших в машины скорой помощи», – рассказал о случившемся замначальника территориального управления №3 Алексей Иванов.
Читайте также:
Спасатели помогли водителю, выжившему в ДТП с грузовым поездом
Работники Мособлпожспаса спасли мужчину, который потерялся в заснеженном лесу
В Подмосковье спасли несколько часов блуждавшего в лесу молодого человека
Лора Луганская