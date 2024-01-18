Подмосковные спасатели вызволили из вентиляции застрявшего вороненка

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли застрявшего в вентиляции вороненка. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу «Система-112» обратился житель посёлка Нахабино, который услышал в вентиляционной трубе ванной комнаты подозрительный шум.
Стоит отметить, что вороненок застрял в вентиляционной трубе многоквартирного дома на втором этаже в городском округе Красногорск.
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«Работники противопожарно-спасательной службы сняли вытяжной вентилятор в ванной и обнаружили там воронёнка, который высунул голову и с любопытством глядел на спасателей. Обезопасив руки крагами, специалисты аккуратно извлекли пернатого гостя из трубы и осмотрели его. Убедившись, что с птицей всё в порядке, спасатели выпустили вороненка на волю, который сразу же улетел», — поделился старший смены Константин Жигалов.
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Мира Полтева