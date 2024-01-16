Подмосковные спасатели помогли матери попасть в квартиру к двухлетнему ребенку

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры, в которой находился маленький ребенок.Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
В Службу 112 обратилась обеспокоенная женщина, которая сообщила, что на минуту вышла на лестничную площадку за санками, а её двухлетний сын закрыл дверь изнутри на щеколду
Стоит отметить, что инцидент произошел в городском округе Солнечногорск 16 января. Ребенок был сильно испугаю, но медицинская помощь ему не понадобилась.
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«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы в течение нескольких минут с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли входную дверь и обеспечили доступ матери к сынишке. Женщина быстро успокоила малыша», — рассказал старший смены Сергей Земляков.
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Мира Полтева