«Приревновала мужа»: Агрессивная женщина напала на посетителей клуба и Росгвардию

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Жительница Уфы пыталась отобрать автомат у сотрудников Росгвардии после того, как устроила разборки в ночном клубе.
Как сообщает Телеграм-канал Mash Batash, все произошло накануне в Черниковке. Уфимка пришла отдыхать в ночной клуб «Космос» вместе с мужем.
В какой-то момент, ей стало казаться, что другие посетительницы заведения ведут себя откровенно. Она приревновала супруга и напала на одну из потенциальных соперниц. Тогда в заведение вызвали Росгвардию. По их приезду агрессивная парочка начала нападать, женщина даже попыталась отнять оружие у правоохранителя.
Неадекватов увезли в отдел, а пострадавшие написали заявление.
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В какой-то момент, ей стало казаться, что другие посетительницы заведения ведут себя откровенно. Она приревновала супруга и напала на одну из потенциальных соперниц. Тогда в заведение вызвали Росгвардию. По их приезду агрессивная парочка начала нападать, женщина даже попыталась отнять оружие у правоохранителя.
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Алина Юрчак