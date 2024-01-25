Спасатели помогли попасть обеспокоенным родителям в квартиру к маленьким детям

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь в квартиру, где находились маленькие дети. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Ночью в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила обеспокоенная мать, которая рассказала, что они с мужем на минутку вышли на лестничную площадку и случайно захлопнули дверь. Самостоятельно открыть ее они не смогли.
Стоит отметить, что инцидент произошел в многоквартирном доме в микрорайоне Керва городского округа Шатура. Спасатели настоятельно рекомендуют при выходе из квартиры даже на незначительное время брать с собой ключи для предотвращения подобных случаев.
Читайте также:
В Подмосковье спасли пенсионера, который чуть не замёрз насмерть в поле
Подмосковные спасатели помогли госпитализировать пенсионерку из запертой квартиры
Сотрудники «Мособлпожспаса» провели урок безопасности для учащихся кадетских классов МЧС
«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы услышали сильный плачь в запертой квартире. Без промедлений огнеборцы с помощью шанцевого инструмента вскрыли входную дверь и впустили обеспокоенных родителей. К счастью, с детьми было все в порядке, медицинская помощь никому не потребовалась», — поделился начальник ПСЧ-286 Сергей Бугай.
Читайте также:
В Подмосковье спасли пенсионера, который чуть не замёрз насмерть в поле
Подмосковные спасатели помогли госпитализировать пенсионерку из запертой квартиры
Сотрудники «Мособлпожспаса» провели урок безопасности для учащихся кадетских классов МЧС
Мира Полтева