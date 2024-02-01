Спасатели помогли мужчине, попавшему под электричку в Богородском округе

Фото: пресс-служба Мрсоблпожспаса
Молодой человек попал под электричку у станции Электроугли в Богородском городском округе, первую помощь пострадавшему оказали работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сообщение о происшествии поступило вечером 31 января от дежурной по станции Электроугли. Она рассказала, что на перегоне в сторону платформы 33 км на путях находится мужчина, серьёзно травмированный электропоездом», — рассказали в ведомстве.Спасатели немедленно прибыли на вызов и обнаружили на рельсах молодого человека в крайне тяжёлом состоянии. Пострадавшего под контролем медков уложили на носилки и перенесли в машину скорой помощи, которая доставила его центральную районную больницу Ногинска.
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