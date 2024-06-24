Воробьёв: один пострадавший при пожаре во Фрязине находится в реанимации

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Один из пострадавших в результате пожаре во Фрязине – в тяжёлом состоянии в реанимации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Один из пострадавших, 34-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени М. В. Гольца во Фрязине. Его подключили к ИВЛ. Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Их уже осмотрели. От госпитализации они отказались, их жизни ничто не угрожает», – написал глава региона в своём телеграм-канале.По его словам, на месте ЧП работают 16 бригад скорой помощи.
Ранее Воробьёв подтвердил данные о гибели двух человек.
Все подробности ЧП во Фрязине читайте в материале «Радио 1».
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