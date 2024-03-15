Подмосковных пенсионеров предупредили об орудующих в регионе лжеврачах

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography
Мошенническую схему с использованием темы медицинской помощи начали использовать злоумышленники в Московской области. Чаще всего в качестве жертв они выбирают пожилых людей, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
«Обман происходит следующим образом: пенсионеру звонит человек, который представляется работником поликлиники, и рассказывает, что последние анализы абонента выявили наличие серьёзной болезни. При этом есть некая спецпрограмма, попав в которую, можно получить лечение. Но количество мест в программе ограничено и участие платное, поэтому надо срочно перевести деньги», — говорится в сообщении.Иногда мошенники уверяют, что лечение вне программы обойдётся пациенту в десятки раз дороже, чем запрошенные ими суммы, либо что другого лечения вообще не существует.
Читайте также:
Mash: Мошенники выманили у жены участника СВО 62 миллиона рублей
Мошенники начали использовать телеграм-каналы Подмосковья для выманивания денег
Новая схема обмана: Мошенники придумали налог на спецоперацию
Лев Каштанов