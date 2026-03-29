Подмосковный кот Жорик прошел больше полусотни километров, чтобы оказаться дома

29 марта 2026, 21:07

Кот Жорик из Солнечногорска прошел 65 километров за 9 дней, чтобы оказаться дома

Фото: istockphoto/Santiaga

Кот по кличке Жорик, потерявшийся в районе Медведково в Москве после того, как выпрыгнул из машины, самостоятельно вернулся домой в подмосковный Солнечногорск, преодолев около 65 километров за девять дней. Об этом сообщает KP.RU.