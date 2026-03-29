Подмосковный кот Жорик прошел больше полусотни километров, чтобы оказаться дома
Кот по кличке Жорик, потерявшийся в районе Медведково в Москве после того, как выпрыгнул из машины, самостоятельно вернулся домой в подмосковный Солнечногорск, преодолев около 65 километров за девять дней. Об этом сообщает KP.RU.
По данным издания, животное нашли в Подмосковье возле одного из офисов — кот был сильно истощенным и обессиленным. Неравнодушные люди сфотографировали его и разместили объявление в интернете. Запись увидела хозяйка Жорика, которая к тому моменту уже почти утратила надежду на его возвращение.
В итоге история завершилась благополучно: питомец вернулся домой. Хозяйка с юмором подвела итог путешествия, отметив, что кот прошел 65 километров за девять дней, а его «средняя скорость» — «вижу цель — не вижу препятствий».
История вызвала активное обсуждение в соцсетях. Пользователи выдвигают различные версии того, как кот смог найти дорогу домой, включая шутливые предположения об ориентировании по звездам или природным признакам.
Некоторые комментаторы также поделились похожими случаями. Так, одна из пользователей рассказала, что ее кот в 1997 году самостоятельно добрался от Курского вокзала в Москве до Баковки Одинцовского района, преодолев значительное расстояние. По ее словам, животное вернулось сильно истощенным, и до сих пор остается загадкой, как ему удалось найти путь домой.
