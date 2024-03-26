Секретарь Совбеза РФ сообщил, кто стоит за терактом в «Крокус Сити Холле»

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Киев причастен к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», об этом сообщил порталу Shot, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
«Конечно, Украина», — так Патрушев ответил на вопрос журналистов о том, кто стоит за трагедией.
Прежде сообщалось, что следствие по делу о теракте продолжается. По словам пресс-секретаря президента Росии Дмитрия Пескова, выясняется организатор.
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