В Петербурге задержали восьмиклассницу, повесившую в школе фото основателя РДК*

Фото: iStock/Fedorovekb
В Санкт-Петербурге полиция задержала 16-летнюю школьницу, повесившую на стенде в образовательном центре Кировского района фото основателя «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина** и его соратника Алексея Левкина***, которые являются членами террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. Об этом пишет Фонтанка.
Как выяснило «Агентство журналистских расследований», задержание состоялось вечером 27 декабря в пятиэтажном доме в Выборгском районе. Девочка учится в школе, где были размещены снимки. В результате она провела ночь в изоляторе временного содержания.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о публичном оправдании или пропаганде терроризма. Школьнице грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо до пяти лет лишения свободы.
До этого в школе № 49 Барнаула ученикам третьего класса вручили грамоты, на которых были изображены флаг и герб Украины. Эти награды предназначались детям за их успехи в учебе. Как пояснила классная руководительница, шаблон грамот предложил один из родителей.
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Названа предварительная причина смерти четырёх маленьких детей в Тверской области
* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
** внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
*** внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о публичном оправдании или пропаганде терроризма. Школьнице грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо до пяти лет лишения свободы.
До этого в школе № 49 Барнаула ученикам третьего класса вручили грамоты, на которых были изображены флаг и герб Украины. Эти награды предназначались детям за их успехи в учебе. Как пояснила классная руководительница, шаблон грамот предложил один из родителей.
Читайте также:
Дебошир на борту: самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Баку
Отец из Таджикистана жестоко расправился с 4 детьми под Тверью: в это время мать была заперта на втором этаже, подробности
Названа предварительная причина смерти четырёх маленьких детей в Тверской области
* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
** внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
*** внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Дарья Осипова