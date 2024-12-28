Правоохранители ликвидировали колл-центр с нелегалами в Москве

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На юго-востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов выявили и ликвидировали колл-центр. В нём работали 38 нелегальных мигрантов.
Иностранцы трудились без соответствующих документов в офисном здании на Ферганской улице, сообщает телеграм-канал «МВД Медиа». Полицейские вышли на нарушителей и задержали их в ходе профилактического рейда.
Мигрантов доставили в отдел полиции. Там на них составили протоколы по статье КоАП «Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента».
По решению суда все нарушители будут выдворены за пределы территории России. Кроме того, на каждого из задержанных наложен штраф в размере пяти тысяч рублей. Правоохранители разыскивают лиц, организовавших нелегальный бизнес.
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Мигрантов доставили в отдел полиции. Там на них составили протоколы по статье КоАП «Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента».
По решению суда все нарушители будут выдворены за пределы территории России. Кроме того, на каждого из задержанных наложен штраф в размере пяти тысяч рублей. Правоохранители разыскивают лиц, организовавших нелегальный бизнес.
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Александр Бойцов