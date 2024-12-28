СК показал кадры работы следователя на месте гибели четырех детей под Тверью

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy
Следственный комитет (СК) России по Тверской области опубликовал видео с места трагического происшествия, где были найдены тела четырех детей в частном доме на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Межурка». Об этом пишет ТАСС.
Названа предварительная причина смерти четырёх маленьких детей в Тверской области
По информации СК, на место происшествия выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов для координации следственных действий. Сообщается, что убийцей оказался их отец.
Представители регионального Управления МВД сообщили, что семья погибших ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Ведется расследование для выяснения всех деталей произошедшего.
До этого в школе № 49 Барнаула ученикам третьего класса вручили грамоты, на которых были изображены флаг и герб Украины. Эти награды предназначались детям за их успехи в учебе. Как пояснила классная руководительница, шаблон грамот предложил один из родителей.
Читайте также:
Правоохранители ликвидировали колл-центр с нелегалами в Москве
Дебошир на борту: самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Баку
Русская Община Копейска взяла под защиту жену бойца СВО от агрессивного соседа
Дарья Осипова