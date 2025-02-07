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Подмосковный водитель раскрыл детали инцидента с младенцем на обочине

Водитель Александр: после обнаружения младенца у обочины пришла странная бабушка
Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Подмосковный водитель Александр рассказал о деталях инцидента с обнаруженным посреди ночи младенцем на обочине трассы. По его словам, после того, как к ним прибыли полиция и скорая помощь, к месту ЧП прибежала бабушка в неадекватном состоянии.
«Подошел, спрашиваю, что случилось, а он говорит: «Да вот ребенка нашел на дороге». Из одежды на ней только футболочка, а было уже холодно. — поделился мужчина в беседе с RT, добавив, что через какое-то время к ним прибыли экстренные службы, а после вышла пожилая женщина. — Она была в возрасте, скорее всего, бабушка. Была немного неадекватна, кричала, что ребенок ее. Выглядела не очень опрятно. На вопросы полиции, как ребенок оказался на дороге, ничего не могла пояснить».
Тем временем сам спаситель ребенка рассказал, что заметил малыша у деревни Становое. В беседе с «Известиями» водитель Баха отметил, что после того, как он укутал малыша в плед и сел в салон, по трассе проехали несколько фур, водители которых, по его словам, вряд ли бы смогли заметить младенца на трассе.


«Мы с ней [матерью ребенка] поговорили. Она хотела, чтобы я сказал свой номер телефона, чтобы она скинула деньги. Я сказал: «Мне не нужны никакие деньги, я помог не для того, чтобы мне платили. Простого спасибо достаточно». Сказал, чтобы следили за ребенком получше и потратили эти деньги на лечение ребенка. Потому что у него переохлаждение», — поделился Баха.
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Служба в Афганистане, Евромайдан и обвинение в изнасиловании: как живет сын Андрея Чикатило
07 февраля 2025, 18:17

Андрей Чикатило (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Андрей Чикатило, один из самых кровавых маньяков СССР, совершил 43 доказанных убийства в Ростовской области и других регионах. Его жертвами становились преимущественно женщины и дети, которых он насиловал и жестоко убивал.
Существует версия, что он даже ел части их тел. Удивительно, но у Чикатило была семья: жена и двое детей, которые не могли поверить в его преступления. После раскрытия его деяний они сменили фамилию и уехали из Ростовской области ради безопасности.

Жена Чикатило и его дочь вели затворнический образ жизни, а сын Юрий открыто заявлял о своей связи с отцом, участвовал в телевизионных передачах и даже оправдывал его поступки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Проблемы с потенцией

Семейная жизнь Андрея Чикатило и его супруги Феодосии на первый взгляд выглядела обыденно и даже счастливо. Феодосия, не отличавшаяся особой красотой, считала себя удачливой, когда ее подруга Татьяна познакомила ее с привлекательным и скромным братом. Спустя год после знакомства они поженились и начали совместную жизнь. Однако после свадьбы Чикатило открыл супруге свои проблемы с потенцией, что сделало их интимную жизнь практически невозможной.

Тем не менее, Феодосия не расстраивалась: муж не пил, не проявлял агрессии и всегда приносил заработанные деньги в дом. Вскоре в семье родились дочь Людмила и сын Юрий.

Однако тревожные знаки начали появляться еще в начале карьеры Чикатило. После окончания филологического факультета он устроился работать завучем в школу-интернат, но вскоре был уволен из-за жалоб учениц на домогательства. Позже он потерял работу и в ПТУ по той же причине. Чикатило уверял Феодосию, что это интриги его начальства, она ему верила.

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Пятна крови на одеже

Странные пятна на одежде он объяснял грязью с командировок, где подрабатывал грузчиком. Но на самом деле это были следы крови его жертв. Новая работа позволяла ему долго отсутствовать дома и путешествовать по местам, где он совершал свои ужасные преступления. Чикатило неоднократно изменял жене с проститутками.

Когда Феодосию уведомили, что ее мужа обвиняют в жестоких убийствах, она была в недоумении. Как мог человек, который даже не мог разделать курицу для ужина, оказаться таким монстром?

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Смена фамилии и переезд

В январе 1991 года, после ареста маньяка, его семья сменила фамилию на Одначевых и переехала в Харьков, опасаясь расправы со стороны общества.

Феодосия начала работать на рынке, женщина скончалась в 2005 году. После ареста своего мужа она старалась избегать общения с журналистами. Дочь Чикатило, испытывавшая холодные чувства к отцу из-за его странного поведения и приставаний к ее подругам, также переехала и держала своего сына под контролем. Людмила дважды выходила замуж и родила двоих детей, но никогда не раскрывала свою родословную, поэтому о ее жизни известно немного.

Сын Чикатило в отличие от своей сестры активно участвовал в телепередачах и не скрывал своего происхождения. Его жизнь изменилась после службы в Афганистане, после чего он стал агрессивным и начал преступную деятельность. В 1990 году он был осужден за кражу, но получил условный срок. Позже вернулся к криминалу, занимаясь вымогательством и грабежами, за что неоднократно отбывал тюремные сроки.

Юрий также был обвинен в изнасиловании, однако жертва отказалась от показаний. В интервью он часто защищал своего отца, утверждая, что Чикатило был осужден несправедливо и его заставили признаться в преступлениях.

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Борец за независимость

Юрий активно участвовал в Евромайдане в Киеве в 2014 году. В местных СМИ утверждалось, что его отец якобы был борцом за независимость Украины. Однако советская власть не могла этого допустить и решила заставить его замолчать, обвинив во множестве преступлений.

Несмотря на свою любовь к Украине, через четыре года Юрий заявил о намерении эмигрировать в США, желая продать свою историю за границей. Он также планировал написать книгу о своем отце, чтобы по ней сняли фильм в Голливуде. Однако в последние несколько лет о его жизни ничего не известно.

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#супруги
#отец
#интервью
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Россиянин угрожал 10-летнему школьнику пистолетом и требовал отдать телефон
07 февраля 2025, 17:13

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Полицейские задержали россиянина 2006 года рождения, который с пистолетом в руках угрожал 10-летнему школьнику расправой и требовал отдать ему телефон. Об этом сообщает кемеровское ГУ МВД. Фигурант, как отмечается, сбежал, когда увидел прохожих и, к счастью, не смог довести дело до конца.
«Полиция нашла и задержала обвиняемого, он признался в своем преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», по которому собирают доказательства. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщает «Сiбдепо».
Тем временем в Москве задержали другого молодого человека — даже на год младше. Как сообщает АГН «Москва», 18-летний парень обматерил и ударил головой сотрудника полиции, когда тот остановил его автомобиль. Выяснилось, что молодой человек был пьян.
«С учетом позиции Подольской городской прокуратуры суд заключил под стражу 18-летнего обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Учитывая, что мужчина обвиняется в совершении тяжкого преступления против государственной власти, не учится и не работает, представитель прокуратуры поддержал ходатайство следователя», — приводят в агентстве сообщение подмосковной прокуратуры.
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Мать найденной на трассе девочки сообщила, что бабушка отнесла младенца в овраг

Женщина чайником забила мужчину до смерти

Фрагменты тел бывшего мэра Самары и его жены обнаружили в их квартире
#суд
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#автомобиль
#уголовное дело
#мать
#человек
#мужчина
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Мать найденной на трассе девочки сообщила, что бабушка отнесла младенца в овраг
07 февраля 2025, 17:10

Фото: iStock/gorodenkoff

Юлия, мать найденной на Старо-Рязанском шоссе в Подмосковье девочки, сообщила, что бабушка забрала 11-месячного младенца из спальни родителей, вышла с ним из дома и оставила в овраге. Женщина поблагодарила водителя, который обнаружил малыша на трассе ночью и спас от проезжавших мимо машин.
«Женщина заявила, что, когда ее мать, страдающую деменцией, выпустили из психиатрической клиники, она проконсультировалась со специалистом, чтобы узнать, представляет ли она опасность для окружающих. Врач ответил, что, пока женщина принимает лекарства, она может находиться рядом с внуками», — пишет «Москва 24» после беседы с Юлией.
В то же время стало известно продолжение другой нашумевшей истории, связанной с грудным ребенком. В Кемеровской области после того, как у матери умер 2-месячный малыш и она стала собирать деньги на его похороны прямыми эфирами в соцсетях, возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает «Сiбдепо». Во время трансляций, по словам очевидцев, женщина называла разные версии случившегося и путалась в показаниях.
«Судебно-медицинская экспертиза выяснила, что малыш скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. Он получил ее, когда мама с ним на руках запнулась дома и упала», — пишет издание.
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«Ходила с охраной и напивалась»: как жила внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова до того как расчленила деда и его жену
07 февраля 2025, 13:38

Екатерина Бельская (Фото: кадр из программы «ЧП» на НТВ)

Екатерина Бельская (Тархова), внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, убила деда и его жену, а после расчленила их тела, расфасовала фрагменты тел по мешкам и бочкам и выкинула их в мусорные баки, разъезжая по городу на такси. Часть останков обнаружили в квартире Тархова. Зачем девушка, воспитывающая шестилетнего сына, совершила такое жуткое преступление и как жила до этого, рассказывает «Радио 1».

Плохая репутация и зависть сверстников


В Самаре внучка Тархова славилась плохой репутацией. По словам бывшей одноклассницы девушки, Натальи Ширяевой, отцом Екатерины и, соответственно, зятем бывшего мэра был криминальный авторитет по прозвищу «Лорд».

«Екатерина — тусовщица, прожигательница жизни, которой можно было все. Она ходила с охраной. Могла напиться в ночном клубе и столы переворачивать. Публиковать такие фото журналистам в то время не разрешали. Она так тусовалась с 15 лет. Сейчас соцсети Екатерины закрыты, но раньше она их очень активно вела и выкладывала свои танцы с алкоголем. Ее воспитанием особо никто не занимался, просто давали ей денег», — рассказала Наталья в беседе с aif.ru.

Училась Екатерина в престижной школе для богатых. Однако даже там друзей она найти не могла, так как была слишком высокомерной и избалованной. Ширяева вспомнила случай, когда все одноклассники устроили флешмоб, написав в учебной работе, что желают смерти Бельской.

«Этой девочке многие завидовали, а мне всегда её было жалко. Я понимала, что из неё вырастет монстр, как это случится с любым ребёнком, для которого заменяют воспитание немереным количеством денег», — отмечает Наталья.

Она также указала на логичность поступка Екатерины, которая убила деда, как только он не смог обеспечивать ей ту жизнь, к которой она привыкла. Однако девушка добавила, что ранее Тархова всегда говорила, что дедушка является главным человеком в ее жизни.

Екатерина Бельская (Фото: кадр из программы «ЧП» на НТВ)

Отдала сына бабушке


Выяснилось, что шестилетнего сына Екатерины воспитывала ее бабушка Наталья – жена Виктора Тархова. Мать девушки сейчас находится в тюрьме за вымогательство 200 миллионов рублей. Она смогла отсудить у бывшего супруга 15 миллионов рублей, но распоряжалась деньгами бабушка Екатерины, потому что именно она воспитывала правнука.

Предполагается, что эти деньги стали одной из причин убийства Виктора и Натальи Тарховых собственной внучкой.

Сейчас ребенок находится в детдоме, так как мать арестована, бабушка — в тюрьме, а прабабушка и прадедушка убиты. Других родственников у ребенка нет.

Финансовые проблемы


Несмотря на влиятельные связи, Екатерина постоянно испытывала финансовые трудности. С тех пор, как Тархов покинул пост главы Самары, девушка регулярно выкладывала объявления на сайт продажи б/у вещей. Так, она пыталась продать босоножки Prada за 20 тысяч рублей, технику Apple, очки Prada за 7 000 рублей, парфюм Dior, брендовые сумки и многое другое.

По мере избавления от останков родственников Бельская не стала медлить и с решением своих финансовых проблем. Она оперативно выставила на продаже белую Тойоту RAV4, коллекцию старинных икон и драгоценности.

Некоторые СМИ писали, что Екатерина употребляет наркотики, на которые и тратит все, что у нее есть.

«Я лично ничего об этом не знаю, но я просто вижу ее новые фотографии и не понимаю, как так можно было с годами измениться. Плюс, если допустить, что она действительно хладнокровно расчленяла тела своих родных, а потом продавала их вещи — на такое не способен человек, не употребляющий вещества, как мне кажется», — отметила одноклассница Наталья.

Девушка также планировала продать недвижимость убитых родственников. У них в собственности два дома в Ленинском округе Московской области, квартиры бизнес-класса в Самаре и машины. Общая стоимость оценивается в 145 миллионов рублей.


Виктор Тархов (Фото: кадр из программы «ЧП» на НТВ)

У Бельской был сообщник


СУ СК России по Самарской области продолжает расследовать убийство бывшего мэра города и его супруги. Бельская находится под стражей. Следствие установило, что внучка Тархова заранее готовилась к преступлению и продумала, как избавиться от тел. Для этого она купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости.

Кроме того, следователи проверяют версию о возможной причастности к преступлению иных лиц.

По предварительным данным, Виктор Тархов и его жена Наталья могли быть убиты более месяца назад. При этом практически никто не заметил их пропажу, так как их телефоны были в сети, а Екатерина отвечала на сообщения знакомых от имени убитых родственников.

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6-летний правнук убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова находится в детдоме

Фрагменты тел бывшего мэра Самары и его жены обнаружили в их квартире
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Porsche жены актёра Дениса Матросова столкнулся с машиной ДПС в Москве
07 февраля 2025, 11:56

Денис Матросов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Porsche, принадлежащий жене актёра Дениса Матросова, столкнулся с полицейской машиной в Москве, в результате чего один из сотрудников ДПС оказался в тяжёлом состоянии.
По информации SHOT, инцидент произошёл сегодня около 11 утра. Водитель Porsche двигался на зелёный свет по Хотьковской улице в сторону МКАД, когда с включённой сиреной по Череповецкой проезжал сотрудник ГАИ. В результате столкновения пострадали два человека, один из которых — полицейский. Он находится в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работают три бригады скорой помощи и шесть автомобилей ДПС.

По информации портала, Porsche зарегистрирован на Оксану Рудич-Каструбину, предпринимательницу и супругу актёра Дениса Матросова, известного по сериалам «Кармелита», «Две жизни» и «Остановка по требованию». В настоящее время Матросов руководит собственным театром, где его жена занимает должность директора. Также Оксана управляет своей клининговой компанией.

Журналистам удалось связаться с Матросовым. Он заверяет, что с его супругой всё в порядке.

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