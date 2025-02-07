Подмосковный водитель раскрыл детали инцидента с младенцем на обочине

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka
Подмосковный водитель Александр рассказал о деталях инцидента с обнаруженным посреди ночи младенцем на обочине трассы. По его словам, после того, как к ним прибыли полиция и скорая помощь, к месту ЧП прибежала бабушка в неадекватном состоянии.
«Подошел, спрашиваю, что случилось, а он говорит: «Да вот ребенка нашел на дороге». Из одежды на ней только футболочка, а было уже холодно. — поделился мужчина в беседе с RT, добавив, что через какое-то время к ним прибыли экстренные службы, а после вышла пожилая женщина. — Она была в возрасте, скорее всего, бабушка. Была немного неадекватна, кричала, что ребенок ее. Выглядела не очень опрятно. На вопросы полиции, как ребенок оказался на дороге, ничего не могла пояснить».Тем временем сам спаситель ребенка рассказал, что заметил малыша у деревни Становое. В беседе с «Известиями» водитель Баха отметил, что после того, как он укутал малыша в плед и сел в салон, по трассе проехали несколько фур, водители которых, по его словам, вряд ли бы смогли заметить младенца на трассе.
«Мы с ней [матерью ребенка] поговорили. Она хотела, чтобы я сказал свой номер телефона, чтобы она скинула деньги. Я сказал: «Мне не нужны никакие деньги, я помог не для того, чтобы мне платили. Простого спасибо достаточно». Сказал, чтобы следили за ребенком получше и потратили эти деньги на лечение ребенка. Потому что у него переохлаждение», — поделился Баха.Читайте также:
Мать найденной на трассе девочки сообщила, что бабушка отнесла младенца в овраг
В Питере школьник со зла ударил одноклассника молотком по голове
ФСБ задержала четырех женщин, работавших на украинские спецслужбы
Данил Пономарев