В ​Питере школьник со зла ударил одноклассника молотком по голове

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В школе №619 Санкт-Петербурга восьмиклассник набросился на своего ровесника с молотком и ударил того по голове. Как сообщает 78.ru, конфликт начался с агрессивного поведения потерпевшего, который угрожал подростку и его подруге.
Обиженный ученик, 14 лет, принес из дома молоток и нанес удар обидчику по голове. По данным педагогов, нападавший хорошо учится, но отличается замкнутостью и резко реагирует на критику. Его семья не состоит на учете, материальное положение стабильное.
Оба подростка воспитываются в полных семьях.
Пострадавший, напротив, часто провоцирует конфликты, плохо успевает в учебе и занимается борьбой. Возможно, его умение хорошо драться стало одной из причин, по которой нападавший вооружился молотком — видимо, сомневался в силах победить в ином случае.
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Оба подростка воспитываются в полных семьях.
Пострадавший, напротив, часто провоцирует конфликты, плохо успевает в учебе и занимается борьбой. Возможно, его умение хорошо драться стало одной из причин, по которой нападавший вооружился молотком — видимо, сомневался в силах победить в ином случае.
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Мария Моисеева