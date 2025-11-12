Полицейский пытался заглянуть под юбку школьницы с помощью скрытой в обуви камеры

12 ноября 2025, 05:10

JT: Японского полицейского задержали за попытку снять видео под юбкой у школьницы

Фото: iStock/Rixipix

В японской префектуре Фукусима сотрудники полиции задержали своего коллегу-извращенца. Мужчина пытался подсунуть камеру под юбку школьницы с помощью кроссовка и снять клип, передает Japan Today (JT).