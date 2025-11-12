Достижения.рф

Полицейский пытался заглянуть под юбку школьницы с помощью скрытой в обуви камеры

Фото: iStock/Rixipix

В японской префектуре Фукусима сотрудники полиции задержали своего коллегу-извращенца. Мужчина пытался подсунуть камеру под юбку школьницы с помощью кроссовка и снять клип, передает Japan Today (JT).



Инцидент произошел утром 7 ноября на железнодорожной станции Корияма. Прохожий заметил, как 43-летний сержант Коити Сакума специально подставлял ногу под юбку девочки-подростка.

Оказалось, что мужчина вмонтировал в свою обувь скрытую камеру.

Пораженный очевидец сообщил о правонарушении в ближайший полицейский участок, и извращенца оперативно задержали. Информация о том, признал ли он свою вину, пока отсутствует.

Мария Моисеева

