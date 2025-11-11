В Москве водитель-мигрант домогался спящей в салоне автобуса девушки

11 ноября 2025, 19:29

В Москве возбудили уголовное дело о насилии над спящей пассажиркой автобуса

Фото: Istock/aapsky

Следственные органы Москвы задержали мужчину по подозрению в совершении преступления в общественном транспорте. Как сообщает столичный главк СК России, инцидент произошёл утром 8 ноября в автобусе.