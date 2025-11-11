Достижения.рф

В Москве водитель-мигрант домогался спящей в салоне автобуса девушки

В Москве возбудили уголовное дело о насилии над спящей пассажиркой автобуса
Фото: Istock/aapsky

Следственные органы Москвы задержали мужчину по подозрению в совершении преступления в общественном транспорте. Как сообщает столичный главк СК России, инцидент произошёл утром 8 ноября в автобусе.



Предварительная информация следствия указывает на то, что злоумышленник заметил спящую пассажирку и совершил в отношении её насильственные действия сексуального характера.

Следователи возбудили уголовное дело по этому факту. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, ему предъявили официальное обвинение. Оперативные сотрудники и следователи продолжают комплекс мероприятий. Они опрашивают свидетелей и собирают вещественные доказательства для формирования доказательной базы.

Ольга Щелокова

