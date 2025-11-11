В Москве водитель-мигрант домогался спящей в салоне автобуса девушки
Следственные органы Москвы задержали мужчину по подозрению в совершении преступления в общественном транспорте. Как сообщает столичный главк СК России, инцидент произошёл утром 8 ноября в автобусе.
Предварительная информация следствия указывает на то, что злоумышленник заметил спящую пассажирку и совершил в отношении её насильственные действия сексуального характера.
Следователи возбудили уголовное дело по этому факту. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, ему предъявили официальное обвинение. Оперативные сотрудники и следователи продолжают комплекс мероприятий. Они опрашивают свидетелей и собирают вещественные доказательства для формирования доказательной базы.
В Пермском крае пьяный мужчина ограбил и изнасиловал местную жительницу.
