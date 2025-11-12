Учительница лютеранской школы четырежды изнасиловала 15-летнего школьника

12 ноября 2025, 02:23

WLUK: 41-летняя учительница из штата Висконсин совратила 15-летнего школьника

Фото: iStock/S_Chum

В американском штате Висконсин арестовали 41-летнюю учительницу лютеранской школы. Ее обвиняют в совращении 15-летнего подростка, передает телеканал WLUK.