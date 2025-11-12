Достижения.рф

Учительница лютеранской школы четырежды изнасиловала 15-летнего школьника

WLUK: 41-летняя учительница из штата Висконсин совратила 15-летнего школьника
Фото: iStock/S_Chum

В американском штате Висконсин арестовали 41-летнюю учительницу лютеранской школы. Ее обвиняют в совращении 15-летнего подростка, передает телеканал WLUK.



Согласно материалу, учительница Стефани Дженсен родом из города Фон-дю-Лак. Она отправляла подростку откровенные видео, показывая на них свое голое тело, и четырежды вступала со школьником в сексуальную связь.

Следствие установило, что преподавательница рассылала непристойные материалы и другим ученикам. 10 ноября женщине предъявили более десяти обвинений, связанных с растлением малолетних.

Администрация учебного заведения немедленно уволила Дженсен и заверила в полном сотрудничестве с правоохранительными органами. На допросе обвиняемая признала факт отправки непристойных видео, хотя продолжает отрицать сексуальную связь с потерпевшим.

Мария Моисеева

