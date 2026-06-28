Поднятый 17-летним подростком телефон подвел его под уголовное дело

28 июня 2026, 18:16

В Твери юноша подобрал телефон на улице и стал фигурантом уголовного дела

Фото: istockphoto/dikushin

В Твери сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего подростка, который присвоил найденный на улице мобильный телефон и сдал его в ломбард. Инцидент произошел на проспекте Корыткова, где юноша обнаружил гаджет на тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.