Поднятый 17-летним подростком телефон подвел его под уголовное дело
В Твери сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего подростка, который присвоил найденный на улице мобильный телефон и сдал его в ломбард. Инцидент произошел на проспекте Корыткова, где юноша обнаружил гаджет на тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Вместо того чтобы попытаться отыскать хозяина, молодой человек извлек из устройства сим-карту, активировал авиарежим для предотвращения слежения и спрятал телефон дома. Позже он продал находку в комиссионный магазин, получив за нее три тысячи рублей.
Тем временем десятилетний владелец телефона, потерявший его во время прогулки, обратился за помощью к родителям. Семья оценила ущерб в восемь тысяч рублей и незамедлительно заявила о пропаже в полицию. Оперативники УМВД России по городу Твери быстро установили личность подозреваемого — им оказался несовершеннолетний местный житель.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Следствие квалифицировало его действия как хищение чужого имущества, поскольку находка была умышленно присвоена без попыток возврата законному владельцу. Подросток дал признательные показания и находится под подпиской о невыезде.
Читайте также: