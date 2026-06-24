Достижения.рф

В Красногорске иностранец взломал дверь магазина и украл деньги из кассы

оригинал Фото: istockphoto.com/chudakov2

Мужчину, подозреваемого в незаконном проникновении и краже денег из магазина в красногорском микрорайоне Павшино, задержали местные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Заявление о преступлении подал представитель магазина. Он рассказал, что кто-то взломал дверь в торговое помещение и забрал из кассы свыше 108 тысяч рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника удалось задержать. Он оказался гражданином Белоруссии. Мужчина дал признательные показания», — говорится в сообщении.
Задержанного оставили под стражей до суда.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах 15-летняя девочка-квадробер убила своих родителей и собаку и разослала фотографии с места происшествия одноклассникам.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0