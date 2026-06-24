В Красногорске иностранец взломал дверь магазина и украл деньги из кассы
Мужчину, подозреваемого в незаконном проникновении и краже денег из магазина в красногорском микрорайоне Павшино, задержали местные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Заявление о преступлении подал представитель магазина. Он рассказал, что кто-то взломал дверь в торговое помещение и забрал из кассы свыше 108 тысяч рублей.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника удалось задержать. Он оказался гражданином Белоруссии. Мужчина дал признательные показания», — говорится в сообщении.Задержанного оставили под стражей до суда.
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