В Красногорске иностранец взломал дверь магазина и украл деньги из кассы

24 июня 2026, 10:07

оригинал Фото: istockphoto.com/chudakov2

Мужчину, подозреваемого в незаконном проникновении и краже денег из магазина в красногорском микрорайоне Павшино, задержали местные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Заявление о преступлении подал представитель магазина. Он рассказал, что кто-то взломал дверь в торговое помещение и забрал из кассы свыше 108 тысяч рублей.





«В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника удалось задержать. Он оказался гражданином Белоруссии. Мужчина дал признательные показания», — говорится в сообщении.