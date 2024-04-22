Подорвавший автомобиль экс-сотрудника СБУ Головченко был зарегистрирован в Орске

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Подорвавший в Москве автомобиль экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова Владимир Головченко был зарегистрирован в Орске Оренбургской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную жительницу, которая оформила ему регистрацию в своем доме.
Отмечается, что мужчина приехал с женой к одной из женщин. Она и помогла ему с регистрацией. Украинец приезжал в Орск часто только первое время. Там у него жил дед. Супруга Головченко делала ему уколы, а также оказывала всю необходимую помощь.
По словам женщины, в последние два года мужчина появлялся в городе не очень часто. Она сообщила, что Головченко никогда полноценно не проживал в Орске. Его отец тоже жил в другом городе.
Ранее сообщалось, что под Уфой обнаружили дом украинского агента Владимира Головченко, который подорвал автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. В частном доме в поселке Иглино под Уфой он проживал вместе со своей матерью. Однако, как сообщила соседка, семья покинула дом около трёх лет назад. Сейчас здание выглядит обветшалым и заброшенным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам женщины, в последние два года мужчина появлялся в городе не очень часто. Она сообщила, что Головченко никогда полноценно не проживал в Орске. Его отец тоже жил в другом городе.
Ранее сообщалось, что под Уфой обнаружили дом украинского агента Владимира Головченко, который подорвал автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. В частном доме в поселке Иглино под Уфой он проживал вместе со своей матерью. Однако, как сообщила соседка, семья покинула дом около трёх лет назад. Сейчас здание выглядит обветшалым и заброшенным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова