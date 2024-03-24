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Подозреваемые в теракте в «Крокусе» доставлены на допрос в СК

ТАСС: Четверо подозреваемых в теракте в «Крокусе» доставлены на допрос в СК
24 марта 2024, 01:57
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Четверо подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» допрашиваются в Следственном комитете РФ по Москве, сообщает с места событий информационное агентство ТАСС.
Мужчины были доставлены на двух машинах и находятся во дворе здания Следственного комитета.

Ожидается, что в ближайшие дни следователи направят в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По мнению следователей, все четверо могут быть приговорены к пожизненному заключению, передает агентство.


Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин призвал к награде принявших участие в спасении граждан в «Крокусе».

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#ск рф
#задержание
#следственный комитет
#россия
#теракт
#крокус сити холл
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В «Крокус Сити Холл» прибыла тяжелая техника для разбора завалов
МЧС: К «Крокус Сити Холлу» прибыла тяжелая техника для разбора завалов
24 марта 2024, 02:43

В «Крокус Сити Холл» прибыла тяжелая техника МЧС, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Строительная техника будет использоваться для сноса поврежденных конструкций и разбора завалов.

Ранее сообщалось о проставлении работ по расчистке завалов до утра из-за темноты.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#мчс
#теракт
#крокус сити холл
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Один человек погиб в результате ракетного обстрела Севастополя
Развожаев: Один человек погиб в результате ракетного обстрела Севастополя
24 марта 2024, 01:43

Фото: iStock/Motortion

Один человек погиб в результате ракетного обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что жертвой налета стал 65-летний местный житель. Он погиб в результате попадания осколков ракеты в боковую стену его дома на Ялтинской улице. Четыре человека также получили ранения. Ракета, выпущенная на район Симферопольского шоссе, также попала в дом, но не взорвалась.

Глава города заявил, что это атака была одной из самых масштабных за последнее время.

Ранее сообщалось об осколочном ранении ребенка.

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#севастополь
#ребёнок
#ракетный удар
#всу
#крым
#украина
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Работу по расчистке завалов в «Крокус Сити Холле» приостановили
Работу по расчистке завалов в «Крокус Сити Холле» приостановили из-за темноты
24 марта 2024, 01:28

Фото: iStock/Chalabala

Работы по разбору завалов в «Крокус Сити Холле» приостановлены из-за отсутствия освещения , сообщает РИА Новости.
Спасатели планируют возобновить работу утром.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спасательные работы на месте теракта в «Крокусе» завершены. Он добавил, что поиски пропавших людей продолжаются. По словам губернатора, спасатели извлекли из-под завалов тела 133 жертв теракта.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#андрей воробьёв
#московская область
#спасатели
#теракт
#крокус сити холл
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Два человека погибли в ходе обстрела ВСУ АГЗС в Херсонской области
Сальдо: Два человека стали жертвами обстрела ВСУ АГЗС в Новой Маячке
24 марта 2024, 01:20

Фото: iStock/trikolor

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автозаправочную станцию (АЗС) в Новой Маячке Херсонской области, сообщил в Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо.
В результате обстрела возник пожар, погибли два человека. Губернатор Сальдо сообщил, что в настоящее время пожар тушат спасатели.

Глава региона также заявил, что обстрелу подвергся рынок в Старой Збурьевке. По словам Сальдо, три человека получили ранения, один из них в критическом состоянии.

Ранее ВСУ запустили 135 снарядов по ДНР.

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Российская ПВО сбила над Белгородом 10 ракет
#херсонская область
#владимир сальдо
#всу
#обстрел
#ракетный удар
#сво
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Российская ПВО сбила над Белгородом 10 ракет
Губернатор Гладков: ПСО сбила над Белгородом 10 воздушных целей
24 марта 2024, 00:04

Фото: iStock/e-crow

Система противовоздушной обороны сбила 10 ракет над Белгородом и Белгородской областью, сообщил в Telegram-канаде губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Сбито 10 воздушных целей на подлете к городу», – отметил он.

По словам губернатора, в результате обстрела ВСУ пострадали два человека – девушка и молодой человек, они госпитализированы.

Гладков добавил, что в результате авиаударов украинских военных в Белгороде получили различные повреждения 10 домов и один легковой автомобиль.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по городу было выпущено более 10 ракет и что российская ПВО продолжает отражать атаки. Развожаев также заявил, что в результате атаки ВСУ осколочные ранения получил ребенок.

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#белгородская область
#губернатор
#вячеслав гладков
#ракета
#пво
#всу
#украина
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«Это даже не охранники»: Владелец «Крокуса» – о теракте
Владелец «Крокуса» Агаларов – о теракте и жертвах: Это даже не охранники
23 марта 2024, 23:48

Фото: iStock/gorodenkoff

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов впервые прокомментировал теракт в концертном зале, назвав случившееся «страшной трагедией», передает РБК.
По словам Агаларова, террористы проникли в концертный зал через окна соседнего выставочного центра. Затем они начали стрелять по всему, что видели. По словам владельца «Крокуса», один охранник был убит, еще один ранен.

«Это даже не охранники. Они у нас называются "контролеры"», – отметил Агаларов.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#крокус сити холл
#теракт
#московская область
#охрана
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В Севастополе ребенок получил ранения в результате воздушной атаки
«Ранен ребенок»: Губернатор Севастополя – об атаке города со стороны ВСУ
23 марта 2024, 23:40

Фото: istockphoto/3D_generator

В результате поражения нескольких воздушных целей средствами ПВО над Севастополем пострадал ребенок, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе ул. Щербака ребенок получил осколочное ранение», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в районе Индустриальной упали обломки, загорелся автомобиль.

Губернатор уточнил, что противовоздушная оборона продолжает работу, и жителям следует находиться во временных убежищах или безопасных местах. В зонах противовоздушной обороны в Севастопольской и Южной бухтах военные использует табельные средства маркировки.

Ранее губернатор Севастополя Развожаев объявил о воздушной тревоге.

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#севастополь
#ребёнок
#пво
#россия
#крым
#всу
#воздушная тревога
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Светлаков поделился подробностями своего спасения из «Крокуса»
Светлаков о спасении из «Крокуса»: Баррикадировали входы в коридор стульями
23 марта 2024, 23:29

Фото: iStock/Евгений Биятов

Российский актер и телеведущий Сергей Светлаков рассказал о своих переживаниях во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла», сообщается в Telegram-канале телеведущей Ксении Собчак.
По словам Светлакова, террористы вошли в зал со стороны амфитеатра, над которым располагаются ложи. В одной из них находился и актер. Многие услышали выстрелы и побежали в сторону сцены, а Светлаков и его друзья выбежали в узкий коридор. В результате в коридоре образовалась группа из 20-30 человек.

После того как все зрители в ложах ушли, менеджер перекрыл выход, так как существовала опасность проникновения террористов оттуда. Светлаков и еще несколько человек решили заблокировать вход в коридор стульями и диванами.

«Тут был, наверное, самый страшный момент – звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать», – сказал он.

Оказалось, что это были другие зрители, которые искали выход.

Затем распространился «сильный вонючий дым», и прошло около 15-20 минут с момента начала теракта. По словам Светлакова, менеджер предложил открыть несколько дверей и воспользоваться лестницей, чтобы массово выбраться через фойе.

«Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было», – поделился подробностями актер.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#актёр
#крокус сити холл
#теракт
#московская область
#спасение
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В Севастополе объявили о воздушной тревоге
Губернатора Севастополя Развожаев: В городе объявили воздушную тревогу
23 марта 2024, 23:17

Фото: iStock/Oselote

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор объявил тревогу в 22:44 по московскому времени. Он призвал местных жителей, которые не знают, где находится ближайшее убежище, плотно закрыть окна, покинуть убежище, отключить электричество, перекрыть воду и газ.

Ранее РИА Новости сообщали о воздушной тревоге, объявленный в 16 областях Украины.

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#севастополь
#крым
#губернатор
#воздушная тревога
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