Подозреваемые в теракте в «Крокусе» доставлены на допрос в СК

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Четверо подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» допрашиваются в Следственном комитете РФ по Москве, сообщает с места событий информационное агентство ТАСС.
Мужчины были доставлены на двух машинах и находятся во дворе здания Следственного комитета.
Ожидается, что в ближайшие дни следователи направят в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По мнению следователей, все четверо могут быть приговорены к пожизненному заключению, передает агентство.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин призвал к награде принявших участие в спасении граждан в «Крокусе».
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Ожидается, что в ближайшие дни следователи направят в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По мнению следователей, все четверо могут быть приговорены к пожизненному заключению, передает агентство.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Александр Климов