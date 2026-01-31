В Подмосковье электричка протаранила легковую машину на регулируемом переезде

31 января 2026, 09:33

На железнодорожном переезде в Пушкинском округе столкнулись поезд и автомобиль

Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

Утром 30 января в Подмосковье электропоезд сообщением Красноармейск — Москва столкнулся с легковой машиной на регулируемом железнодорожном переезде «Путилово». Об этом сообщает ГКУ «Мособлпожспас».