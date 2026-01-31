В Подмосковье электричка протаранила легковую машину на регулируемом переезде
Утром 30 января в Подмосковье электропоезд сообщением Красноармейск — Москва столкнулся с легковой машиной на регулируемом железнодорожном переезде «Путилово». Об этом сообщает ГКУ «Мособлпожспас».
Происшествие случилось в Пушкинском городском округе Московской области. Спасатели из ПСЧ-328 вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы, ГИБДД и скорой медицинской помощи оперативно прибыли на место происшествия.
В аварии пострадал водитель автомобиля. Специалисты оказали пострадавшему первую помощь и передали его медикам. Автомобиль убрали с путей. Движение поездов на этом участке уже восстановили. Электрички следуют по расписанию, без задержек.
Ранее в Ленинградской области в ДТП погибла супружеская пара, их ребёнок в тяжёлом состоянии.
Читайте также: