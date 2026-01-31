Достижения.рф

В Подмосковье электричка протаранила легковую машину на регулируемом переезде

На железнодорожном переезде в Пушкинском округе столкнулись поезд и автомобиль
Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

Утром 30 января в Подмосковье электропоезд сообщением Красноармейск — Москва столкнулся с легковой машиной на регулируемом железнодорожном переезде «Путилово». Об этом сообщает ГКУ «Мособлпожспас».



Происшествие случилось в Пушкинском городском округе Московской области. Спасатели из ПСЧ-328 вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы, ГИБДД и скорой медицинской помощи оперативно прибыли на место происшествия.

В аварии пострадал водитель автомобиля. Специалисты оказали пострадавшему первую помощь и передали его медикам. Автомобиль убрали с путей. Движение поездов на этом участке уже восстановили. Электрички следуют по расписанию, без задержек.

Ольга Щелокова

