В Челябинске оптовый курьер из интернета попался с крупной партией «запрещёнки»

31 января 2026, 09:04

В Челябинской области задержали наркокурьера с 4,5 кг запрещённых веществ

Фото: Istock/Oleksii Kononenko

В Челябинской области полиция задержала 29-летнюю женщину из Воронежской области с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает Главное управление МВД по региону.