В Челябинске оптовый курьер из интернета попался с крупной партией «запрещёнки»
В Челябинской области полиция задержала 29-летнюю женщину из Воронежской области с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает Главное управление МВД по региону.
По информации ведомства, подозреваемая работала оптовым курьером для интернет-магазина. Она перевозила запрещённые вещества и организовывала тайники для их последующей реализации.
В ходе операции полицейские изъяли наркотики из нескольких точек. Из оборудованных тайников извлекли около 1,9 килограмма. Ещё примерно 2,5 килограмма, а также весы и упаковочные материалы обнаружили по месту её проживания в Челябинске. Общий вес изъятого составил около 4,5 килограмма.
Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.
