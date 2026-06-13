Подозреваемых в краже экипировки сборной Англии на ЧМ-2026 задержали

13 июня 2026, 12:23

Двух подозреваемых задержали в США за кражу экипировки сборной Англии на ЧМ-2026

Фото: istockphoto/Rawf8

В американском Канзас-Сити полиция задержала двух человек по подозрению в краже экипировки сборной Англии по футболу. Инцидент произошёл за несколько дней до стартового матча англичан на чемпионате мира в США, сообщает Sky Sport.





По данным СМИ, при транспортировке оборудования из Флориды на тренировочную базу команды в Канзас-Сити (штат Миссури) похитили значительную часть вещей. Игроки лишились бутс, в которых планировали выходить на поле на турнире, а также мячей и инвентаря технического персонала.





«Мы расследуем возможную кражу оборудования из командного автомобиля, который прибыл в Канзас-Сити. Сегодня вечером из него пропали некоторые вещи. Расследование продолжается. Два подозреваемых были взяты под стражу до завершения расследования», — подтвердили факт случившегося в департаменте полиции Канзас-Сити.