Подозреваемых в краже экипировки сборной Англии на ЧМ-2026 задержали
Двух подозреваемых задержали в США за кражу экипировки сборной Англии на ЧМ-2026
В американском Канзас-Сити полиция задержала двух человек по подозрению в краже экипировки сборной Англии по футболу. Инцидент произошёл за несколько дней до стартового матча англичан на чемпионате мира в США, сообщает Sky Sport.
По данным СМИ, при транспортировке оборудования из Флориды на тренировочную базу команды в Канзас-Сити (штат Миссури) похитили значительную часть вещей. Игроки лишились бутс, в которых планировали выходить на поле на турнире, а также мячей и инвентаря технического персонала.
«Мы расследуем возможную кражу оборудования из командного автомобиля, который прибыл в Канзас-Сити. Сегодня вечером из него пропали некоторые вещи. Расследование продолжается. Два подозреваемых были взяты под стражу до завершения расследования», — подтвердили факт случившегося в департаменте полиции Канзас-Сити.На мировом первенстве сборная Англии выступает в группе L, где её соперниками станут Хорватия, Гана и Панама. Первый матч подопечные проведут 17 июня в Далласе против хорватов.